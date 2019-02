'El Marro' amenaza de muerte a AMLO presidente por combate al huachicoleo

El día de ayer se llevó a cabo el hallazgo de una narcomanta en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, la cual estaba firmada por el Cartel Santa Rosa de Lima. La manta tenía amenazas de muerte contra AMLO presidente.

Esto a consecuencia de la lucha que ha imprementado contra el robo de combustible en la República Mexicana pues le ha generado pérdidas a diversos cárteles que disputan el denominado "Triangulo Rojo".

"Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos", se lee en el mensaje firmado por José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", líder del cártel.