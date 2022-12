El 'Diablo Rivera', el policía que trafica animales en México

El "Diablo Rivera" vende de forma ilegal osos perezosos y monos saraguatos recién nacidos en Facebook. Lo hace en sus tiempos libres, ya que, como expone en sus redes sociales, presuntamente es un policía estatal. Los precios en los que comercia a los animales rondan entre los 50 mil y los 30 mil pesos, aunque “se puede negociar'', asegura.

El presunto comandante de Policía del Estado de México se hace pasar como dueño de un predio que maneja vida silvestre (PIMVS), los cuales son regulados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y llegan a tener permiso para la comercialización de animales. Sin embargo, falsificó el número de registro.

El nombre que el traficante asignó a su falso criadero era “Exotic Paradise”, y utilizaba el registro “DGVS-PIMVS-CRIN-1878-CHI/SEMARNAT”, el cual, de acuerdo con la investigación del Centro para la Diversidad Biológica, corresponde a un criadero en Chiapas que sí posee permiso para comercialización de algunas especies.

“El Diablo Rivera” contaba con una página de Facebook —que actualmente ha desactivado— donde se anunciaba como vendedor de animales exóticos. Según el Centro para la Diversidad Biológica, quiénes contactaron al “Diablo Rivera”, el probable policía negociaba por varios días la venta de animales, e inclusive enviaba una tarjeta de presentación con sus datos.

La especie que el presunto delincuente ambiental más traficaba era el oso perezoso. Lo vendía a 40 mil pesos y recién nacido, “traído directamente de Estados Unidos”, y con supuestos papeles en regla. No obstante, el costo disminuía si el cliente aceptaba que la cría fuera cruzada ilegalmente por la frontera.

Para transportar vía aérea a una especie de este tipo, la cual está dentro de la lista de las 32 más traficadas ilegalmente, se necesita un certificado de exportación emitido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

No obstante, los registros de la CITES no informan sobre exportaciones autorizadas de osos perezosos desde 2016, asegura la investigación.

“Está chiquito y no lo he registrado, por eso no me lo puede mandar por avión. Tengo que ir por él a la frontera de Tamaulipas; me lo lleva ahí y yo lo recojo, se lo pago y me lo traigo para México. Pero de clandestino, o sea no te va a dar ningún documento porque todavía no está registrado”, dice el “Diablo Rivera” en una conversación en poder de La Verdad Noticias.