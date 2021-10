El Coqueto y su espeluznante declaración del por qué violó y mató a sus víctimas

César Armando Librado Legorrete, mejor conocido como “El Coqueto” era un chofer de microbús y asesino serial, pues violó a ocho mujeres, siete de las cuales asesino entre el 21 de junio de 2010 y el 18 de enero del 2012. Han pasado años desde aquellos eventos, pero el sujeto ha confesado por qué cometió los terribles crímenes

El criminal trabajaba en la ruta 27 que va de Valle Dorado en Naucalpan a Metro Chapultepec y en la ruta 2 que circula sobre la México-Querétaro, rutas en las cuales sus víctimas solían subirse.

El feminicida solía operar de la misma forma, esperaba que sus víctimas se quedaran solas en el microbús, luego las golpeaba, abusaba sexualmente de ellas y posteriormente las asfixiaba, asi era cómo operaba el asesino serial en CDMX y Edomex.

Luego de cometer los delitos El Coqueto tiraba los cuerpos de sus víctimas en parajes desconocidos de los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Pero el criminal no se deshacía de toda la evidencia, se llevaba las pertenencias de las víctimas para regalárselas a su esposa.

Mató a sus víctimas por miedo a que lo denunciaran

Tras ser detenido El Coqueto confesó a las autoridades el motivo por el cual habría asesinado a sus víctimas. Aseguró que después de violarlas las mataba por el “miedo a que lo denunciaran”.

El criminal no quería arriesgarse a ser denunciado y que sus víctimas lo identificaran por lo que optaba por acabar con sus vidas, sin embargo su primera víctima logró sobrevivir y fue gracias a ella que el sujeto fue detenido, aunque tuvieron que pasar dos años para ello.

El Coqueto reveló que violaba a sus víctimas por “oportunidad”, aseguró que no planeaba los ataques, pero cuando veía a las víctimas solas en el microbús no dudaban en cometer los atroces crímenes

El primer crimen lo cometió el 21 de julio 2010; el segundo, 26 de noviembre; el tercero, el 13 de diciembre del 2011; su cuarto feminicidio lo cometió el 30 de diciembre, y los dos últimos el ocho y el 18 de enero de 2012.

“Me arranqué y ya no la bajé, pasando el Hotel Plaza Satélite, me meto en una calle a las orillas de San Lucas. Apago el microbús, me le acerco a ella y le digo ¡Ya valió madres hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo porque te voy a violar!” reveló el asesino sobre su primera víctima.

¿Qué ha pasado con El Coqueto?

El sujeto enfrenta una pena de 240 años de prisión

El asesino fue detenido el 23 de febrero del 2012, por policías de la Ciudad de México, pero fue entregado a las autoridades del Estado de México y el criminal logró escapar. El sujeto se fue a casa de su hermano, quien se negó a apoyarlo, posteriormente fue a casa de su padre, quien también le negó apoyo, aunque este lo llevó a casa de su hermana, donde más tarde policías lo detuvieron.

Fue el padre del criminal quien acudió a las autoridades para denunciar a su hijo. Cuando los policías llegaron el sujeto no se podía levantar, estaba vendado y sin pantalones pues al escapar sufrió graves heridas.

La denuncia de la primera víctima de El Coqueto que logro sibrevivir, fue deteminante para las investigaciones, por lo que el asesino fue finalemnte arrestado y traslado al penal Barrientos, mas tarde, en marzo de 2014 lo trasladaro a la prision de máxima seguridad en Topo Chico, tras recibir una sentencia de 240 años de prision por violar a ocho mujerres y asesinar a siete de ellas.

