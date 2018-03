"El Cherán" mata a su mujer en un mercado por haberlo abandonado

El "El Cherán" no aguanto más y aplicó el refrán "Si no eres para mi, no seras de nadie" , la mujer de 22 años de edad, fue asesinada por su ex pareja sentimental en la parte posterior del Mercado Madero, ubicado en la cabecera municipal de Zacapu. Elementos de la Policía Municipal detuvieron al presunto homicida minutos después en un panteón.

De acuerdo a los informes de las autoridades policiales, el presunto homicida, identicado como Omar “N”, alias ”El Cherán”, reclamó a la joven mujer por haberlo dejado, y enseguida sacó un arma de fuego y le disparó a quema ropa.

Ana Lucía “N”, madre de dos niños, cayó mal herida y momentos después perdió la vida resultado de las heridas de proyectil de arma de fuego que le produjo su ex pareja.

A pesar de que “El Cherán” huyó del lugar, fue detenido minutos después por elementos de la Policía Municipal en el panteón de la localidad. El operativo de búsqueda fue coordinado, en un hecho sin precedentes, por el alcalde de Zacapu Gerardo Torres Ochoa, quién pidió el apoyo de la Procuraduría de Justicia estatal, para la búsqueda, captura y puesta a disposición del presunto responsable del homicidio, registrado al interior del complejo comercial.

“Con este tipo de acciones, la Policía Michoacán en Zacapu, refrenda su compromiso por salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos de este municipio y con especial atención a mujeres, niños y adultos mayores”, dijo el presidente municipal. A decir de las primeras investigaciones, la mujer ya había alertado a sus familiares que era víctima de violencia a manos de su expareja sentimental, con quien procreó a sus dos hijos.