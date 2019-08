El Chapo y su grave problema de salud que preocupa a Emma Coronel ¿podría quedar ciego?

El Chapo Guzmán enfrenta cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad en Colorado, donde pasa 23 horas al día encerrado, ante ello, al parecer se está enfrentado a serios problemas de salud, o al menos así lo aseguró su abogada, Mariel Colón.

El estado de salud de El Chapo se deteriora, aseguran

La defensora del El Chapo, ex líder del Cártel de Sinaloa, aseguró que el estado de salud que enfrenta El Chapo, no es el mejor, pues indicó que está perdiendo la vista, ya que no ha tenido acceso a un oftalmólogo, además asegura que El Chapo “está más apagado de los normal” y en total confinamiento en la cárcel Admax de Colorado, donde enfrenta cadena perpetua más 30 años. La abogada comentó para una entrevista con Telemundo comentó:

“Siempre lo tienen amarrado. Por lo menos cuando salió al cuarto de abogados estaba amarrado”

Se ha indicado que uno de los factores que han influido en el estado de salud que ahora tiene El Chapo, y que lo tienen “al borde del colapso” es que en la Cárcel de Estados Unidos, nadie habla español, por lo que él no ha podido informar sobre algunos de los padecimientos a los que se ha enfrentado. Mientras que su abogada prácticamente mencionó que el exlíder del Cártel de Sinaloa, se está quedando ciego pues “había perdido significativamente la visión ya que no ha tenido acceso a un oftalmólogo” y está al borde del colapso.

Sus visitas son restringidas

La abogada también aseguró que un elemento que sin duda esta poniendo “mal” a El Chapo, es que no puede comunicarse con su familia, pues sus visitas están restringidas, sólo puede recibir cinco al mes (incluyendo las de sus abogados), sin embargo el proceso suele ser muy complejo y se puede tardar hasta meses.

Se indicó que a la fecha El Chapo, solo ha recibido una llamada telefçonica de su madre, y su esposa Emma Coronel seguramente se encuentra preocupada, pues su comunicación con ella esta completamente vetada, pues de acuerdo la abogada:

“No puede tener ningún tipo de comunicación, ni escrita, ni por teléfono, ni en persona”

