¿El Chapo tenía vínculo con TELEVISA? Usaba sus camiones para transportar droga

El Chapo usaba camiones de ¡TELEVISA! para transportar droga

En los últimos días se ha relacionado a El Chapo y con mandatarios de Honduras, incluso se llegó a mencionar que El Chapo sobornó a el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a través del hermano de éste Juan Antonio Hernández, alias el Tony, quien está catalogado como un “narcotraficante de gran escala” y actualmente es juzgado.

De acuerdo con El Imparcial, fue justo durante el juicio de El Tony, que un testigo, el ex alcalde y ex traficante de droga hondureño, Amílcar Alexander Ardón,declaró durante el cuarto día de juicio que El Chapo había entregado un millón de dólares a el presidente de Honduras.

Acusan a El Chapo de usar camiones de Televisa

Sin embargo la acusación no paró ahí pues aseguró que El Chapo, transportó gran cantidad de drogas, la cual fue comprada por El Tony, y era trasladada en camiones de Televisa.

El testigo informó a la corte de Nueva York, que desde 2007 hasta el 2014, El CHapo tráfico la droga comprada por el hermano del mandatario de Honduras, quien incluso ayudó al ex líder del cártel de sinaloa ha transportar los cargamentos, pues le brindaban a El Chapo información de primera mano.

En su declaración Amílcar señaló que El Chapo usó al menos en una ocasión seis camiones de Televisa para el traslado de droga, también comentó que cada camión podía trasladar hasta 6.000 kilos de cocaína.

Televisa aseguró que no son sus vehículos los usados por El Chapo

Pos su parte Portavoces de Televisa señalaron a The Associated Press que no tienen “datos específicos de la declaración” pero que además en caso de ser real “no sería la primera vez que pretenden hacer pasar vehículos como de empresas mexicanas”, pues en ocasiones se rotulan camiones con el nombre de la marca televisiva, pero que cuando ellos han sabido de algún uso indebido se “han presentado las denuncias respectivas”

Cabe indicar que la entrega del dinero que supuestamente sirvió para financiar la campaña presidencial del actual mandatario de Honduras, ha sido negada por los abogados de El Chapo, así como del presidente.

