‘El Chapo’ tenía en el Cártel de Sinaloa a un futbolista profesional de Colombia

Un ex futbolista profesional trabajaba con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en el Cártel de Sinaloa para el trasiego de droga hacia el centro y Norteamérica, según revelaron las investigaciones realizadas por la Policía Colombiana.

Se trata del ex seleccionado de Colombia, Jhon Viáfara, quien fue detenido el martes. De acuerdo con información emitida por autoridades de aquel país, el ex futbolista se encargaba de pagar a quienes transportaban cocaína en lanchas y avionetas, además de analizar las rutas que deberían seguir con el objetivo de que no fueran detenidos y que la mercancía llegara en el menor tiempo posible.

Aunado a ello, dijo el director de la Policía colombiana, Óscar Atehortúa, establecía contactos en el departamento de Antioquia para transportar la droga hacia los países de Centroamérica en lanchas.

Atehortúa, refirió que hasta el momento no le han encontrado propiedades con su nombre ni muestra riqueza, sin embargo, las investigaciones indican que está coludido con el Cártel de Sinaloa y es integrante de la banda narcotraficante “Gedeón”.

Detención

Su detención ocurrió el pasado martes junto con otras cuatro personas. En el operativo participaron elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Fiscalía de Colombia. Todos ellos son reclamados por la Corte del Distrito Este de Texas por “concierto para traficar y distribuir cocaína y delitos relacionados con el concierto para delinquir”.

Entre los detenidos se encontraba un hombre que está acusado de conseguir las pistas clandestinas en Colombia y Centroamérica en las que aterrizaban las avionetas con cocaína y una persona que se encargaba de coordinar reuniones con colaboradores en México.

Asimismo, una tercera persona encargada de resguardar la cocaína en “sitios estratégicos” y coordinaba con Viáfara las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, según los datos facilitados por la Policía.

De futbolista al narcotráfico

Jhon Viáfara, fue campeón de la Copa Libertadores de 2004 con el Once Caldas, tras anotar un gol en el partido de vuelta de la final contra Boca Juniors; también jugó en el Portsmouth y Southampton, ambos de Inglaterra, así como en la Real Sociedad de España.

En Colombia, el ex futbolista jugó en el Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Equidad, Junior, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Águilas Doradas, club en el que se retiró en 2015.

