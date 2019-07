“El Chapo se salvó de la pena de muerte, pero no de morir en una cárcel”: DEA

Como es bien sabido el pasado 17 de julio, El Chapo fue condenado a cadena perpetua, algunas personas consideraron justa esta sentencia, sin embargo hubo quienes no estuvieron conformes y esperaban la pena de muerte.

El Chapo se salvó de la pena de muerte por tratado de México y EUA

De acuerdo con Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Joaquín El Chapo Guzmán, se salvó de la pena de muerte gracias al tratado de extradición firmado en 1976 entre México y los Estados Unidos, pues si no fuera por dicho tratado el líder del Cártel de Sinaloa estuviera en estos momentos esperando la fecha de su muerte.

El Chapo se salvó de la pena de muerte por tratado de México y EUA

El tratado al que se refiere el ex funcionario indica de manera textual en el artículo 8 que:

“Cuando el delito por el cual se solicita la extradición sea punible con la pena de muerte conforme a las leyes de la Parte requirente y las leyes de la Parte requerida no permitan tal pena para ese delito, la extradición podrá ser rehusada, a menos que la Parte requirente dé las seguridades que la Parte requerida estime suficientes de que no se impondrá la pena de muerte o de que, si es impuesta, no será ejecutada".

De tal forma que gracias a este artículo el Chapo a pesar de todos los crímenes que haya realizado, no puede ser sentenciado a pena de muerte.

"Nunca se va a escapar de una cadena perpetua, tiene suerte de que el tratado de extradición con México no permita la pena de muerte,porque si no, le hubieran dado la condena de muerte"

El Chapo se salvó de la pena de muerte por tratado de México y EUA

Petición para reducir condena de El Chapo es "Inutil"

En una entrevista realizada por Infobae México, el Ex director de la DEA, Mike Vigil, indicó que la apelación que realizaron los abogados para retirarle a El Chapo, la condena de perpetua más 30 años adicionales de cárcel, no servirá para salvar al capo de prisión, o para que se le reduzca la condena.

"No se va a escapar de la Justicia. Es como un ratón atrapado debajo de un auto, no tiene manera de poder ganar. Es totalmente imposible”

'El Chapo morirá en prisión'

El Chapo se salvó de la pena de muerte por tratado de México y EUA

El ex funcionario agregó que si bien la condena de muerte no fue impuesta a El Chapo, el nunca saldrá con vida de la prisión, incluso comentó que hay posibilidades que se vuelva loco y su tiempo de vida se vea reducido.

“El Chapo se salvó de la pena de muerte, pero no de morir en una cárcel en EEUU, la apelación no tiene caso. Muchos de los prisioneros se han vuelto locos, no tienen acceso a ninguna interacción con nadie, pasan los días sin poder hablar con alguien”.

Te puede interesar: Caída del Chapo desata guerra por territorios y fentanilo entre CJNG y otros cárteles

De tal forma que ante toda la seguridad que se ha impuesto a El Chapo, es muy poco probable que pueda escapar en esta ocasión de prisión, pues hasta el momento pasará el resto de su vida encerrado, sin tener comunicación con nadie más que con sus hijas y sus abogados.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos