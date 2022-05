'El Chapo' se queja desde la cárcel: “Me sirven poca comida, quedo con hambre"

El ex líder del Cártel de Sinaloa Joaquín, "El Chapo", Guzmán acusó las condiciones que sufre en una prisión de máxima seguridad en Colorado, en las que cumple una condena a cadena perpetua y pide que el tribunal de ese estado intervenga.

De acuerdo con una nueva demanda civil, que incluye una declaración jurada del ex narcotraficante, Guzmán ha "sufrido mucho" y "el trato que recibe es cruel e injusto".

"Debido al trato en ADMAX Florence, ahora yo padezco dolores de cabeza, pérdida de memoria, calambres musculares, estrés y depresión", declaró El Chapo.



Según el documento, algunas de las medidas que toma el Gobierno estadounidense para evitar que se escape incluyen revisiones constantes dentro de su celda, cámaras de vigilancia hasta en el sitio donde conversa con sus defensores legales y un análisis minucioso de las cartas que ha escrito.

El narcotraficante de 64 años ingresó toneladas de estupefacientes al país norteamericano y cometió cientos de asesinatos, por lo que fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

'El Chapo' presenta queja

“He sufrido mucho estando en confinamiento solitario", dijo 'El Chapo'.

Ahora, lo más reciente que se sabe de 'El Chapo' está plasmado en una carta de siete páginas firmada por él y que reseñan medios internacionales.

“He sufrido mucho estando en confinamiento solitario. Mi presión arterial se ha elevado, llevando a dolores de cabeza y ansiedad. A veces olvido cosas. (…) Me sirven poca comida y a menudo quedo con hambre (...). El trato que recibo es cruel e injusto, y me está causando que sufra problemas psicológicos y de salud. (…) Estoy descartado de tener cualquier contacto verbal o comunicación con otros presos”, dijo en la misiva.

Además agregó en la carta (que está escrita en inglés), que aunque no comparte una celda y está dentro de ella las 24 horas al día, funcionarios de la prisión entran varias veces por semana para hacer registros de rutina.

El narco también contó haber perdido una de sus uñas debido a un hongo y lamentó que los guardias de seguridad del penal no le prestaron atención a ello y que, además, ha notado que su “corazón comienza a latir rápidamente, elevando la presión arterial”.

En tal sentido, en la carta, el narcotraficante “reza” que una corte federal atienda sus lamentos e “intervenga” para cesar los supuestos atropellos que afirma estar padeciendo en la prisión ADMAX Florence.

¿Cuántas veces se ha escapado 'El Chapo' de la cárcel?

Fue capturado por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala.

Las autoridades federales siguieron la pista de Guzmán, y en 1993 concretaron la primera de tres detenciones, de las que pudo escapar dos veces, alargando así su captura por 23 años.

Fue capturado por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!