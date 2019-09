El Chapo se operó el rostro para lucir más ‘GUAPO y JOVEN’ (FOTOS)

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue el narcotraficante más poderoso y rico de su época, sin embargo también es uno de los narcotraficantes menos fotografiados, si bien a lo largo de toda su carrera criminal se han difundido imágenes de él, son en realidad muy pocas y la mayoría de estas se han logrado tras sus capturas.

No es un sorpresa que la vida de El Chapo, ex líder del Cártel de Sinaloa, es todo un enigma y pese a su carrera delictiva tiene miles de seguidores, quienes encuentran cierta fascinación por conocer los detalles de la vida de El Chapo.

El Chapo se operó el rostro para lucir más ‘GUAPO y JOVEN’ (FOTOS)

El Chapo pudo someterse a diversas cirugías

Y aunque no está confirmado se cree que El Chapo llegó a someterse a diversas cirugías plásticas, para verse más “Guapo y joven”, pues al parecer se realizo operaciones para reducir las mejillas, afilar su rostro, quitarse las líneas de expresión e incluso aseguran que se convirtió en pelirrojo.

Las especulaciones de la cirugías que se hizo El Chapo, fueron aclaradas por un reconocido cirujano, llamado Rafael Gottenger, quien para una entrevista con Univisión Noticias, comparó dos fotografías de El Chapo.

El Chapo se operó el rostro para lucir más ‘GUAPO y JOVEN’ (FOTOS)

Compararon dos fotografías

La primera fotografía fue tomada e 1993, donde el ex líder del Cártel de Sinaloa muestras su ya conocido bigote, así como sus cejas pobladas, y su cara redonda. La segunda fotografía fue tomada en 2016, en esta la cara de El Chapo, luce un tanto diferente, principalmente en el área de los ojos, según explicó el experto cirujano.

El Chapo se operó el rostro para lucir más ‘GUAPO y JOVEN’ (FOTOS)

Se indicó que El Chapo pudo haberse sometido a cirugías en el rostro, para realizarse un levantamiento de cejas, además de una operación en los párpados. El experto también señaló que en la parte de la frente se puede observar una cicatriz, que puede deberse a un levantamiento facial para rejuvenecer el rostro de El Chapo.

Se operó para verse más atractivo

Aunque las fotografías tienen 21 años de diferencia entre sí, algo resulta curioso e inquietante, pues en ambas fotografías El Chapo, aparece son su poblado bigote, lo que al parecer pone en evidencia que las cirugías que se ha hecho el ex líder del Cártel de Sinaloa, han sido para lucir más “guapo y joven” y no para modificar su rostro para no ser reconocido y escapar de las autoridades, como han hecho otros conocidos narcotraficantes, como Amado Carrillo, mejor conocido como “El Señor de los Cielos”.

“No tanto cambió las facciones, sino las rejuveneció", comentó el cirujano.

El Chapo se operó el rostro para lucir más ‘GUAPO y JOVEN’ (FOTOS)

Te puede interesar: “Estoy ilegalmente en la prisión más terrorífica” El Chapo escribe carta a AMLO

Además se ha dicho que debido al largo historial que El Chapo tuvo con las mujeres, es posible que el pretendiera únicamente lucir más atractivo “joven y guapo”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos