‘El Chapo' quiere que su dinero sea para comunidades indígenas

Los defensores de Joaquín “El Chapo” Guzmán aseguraron que el narcotraficante mexicano solicitó que su dinero se le fuera entregado de manera intacta al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ya que en palabras del capo sinaloense se explicó:

"Que sea destinado a las comunidades indígenas del país".

De acuerdo con los abogados de “El Chapo”, quien como se sabe se encuentra actualmente cumpliendo sentencia en la cárcel de máxima seguridad de Florida, fue el mismo sinaloense quien se comunicó con su familia a través de una llamada telefónica en la que explicó:

"Que ese dinero no pertenecía a los Estados Unidos, sino al gobierno de México"

Según con los medios locales que estuvieron presentes en la rueda de prensa de los abogados del ex líder del Cártel de Sinaloa, buscarán la manera de ponerse de acuerdo con el presidente de México para que ese dinero sea entregado y destinado a las comunidades indígenas, ya que así lo quiere el narcotraficante mexicano.

Por otra parte, José Luis González Meza Badillo y Juan Pablo Badillo Soto, defensores de “El Chapo”, comentaron que ya se encuentran trabajando con algunos funcionarios del país para que puedan buscar la manera de extraditar al capo sinaloense.

Cabe mencionar que no está fuera de lo normal que Joaquín “El Chapo” Guzmán quiera hacer entrega de su dinero a las personas que más lo necesitan, ya que como hemos informado existen rumores que solo el ex líder del Cártel de Sinaloa sabrá si son ciertos o no, pero mucha personas aseguran que en varias ocasiones el capó les pagaba las cuenta de los restaurantes cuando él salía a cenar o pasear, razón por la que a muchos no les sorprende que el narcotraficante quiera donar su dinero a las comunidades indígenas.

Sin embargo, algo que mantiene con las duda a las personas, es que si realmente Andrés Manuel López Obrador quiera aceptar el dinero de “El Chapo” ya que en muchas ocasiones ha dicho que no se quiere nada relacionado con el narcotráfico.

