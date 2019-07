“El Chapo” podría hablar durante la sentencia

Este miércoles 17 de julio es día más esperado para todos los enemigos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya que cuando entre a la corte, ya sea para que otorguen cadena perpetua o no, le pondrá fin a su carrera como líder criminal y se despedirá del narcotráfico, el cual le dio una vida llena de lujos.

Como se sabe, el juicio del capo sinaloense de 62 años de edad, tuvo una duración de tres meses en la corte federal de Brooklyn, mismo donde fue declarado culpable de 10 cargos, entre los que se incluye narcotráfico, portación de armas y lavado de dinero.

Durante los tres meses, se revelaron ciertas cosas con las que “El Chapo” fungía como líder del Cártel de Sinaloa, ya que explicaron cómo fue que transportaba cocaína a Estados Unidos en unos condones de hule, supuestamente a prueba de gas, hasta cómo protegió sus rutas de contrabando.

Lo anterior ha hecho que la fama del capo crezca, ya que incluso se le hizo una serie de televisión en la plataforma de Netflix, así como ha contribuido a las notas informativas varios medios de comunicación y reporteros de diferentes medios, llevándose entre las “patas” a su actual esposa, Emma Coronel.

Y es que tras haber escuchado, leído y visto las historia de este narco resumida en un juicio de tres meses, aún no se sabe cuál es su postura, por lo que de acuerdo al Gobierno estadounidense, se dijo que una de las víctimas se dirigirá a la corte, y que no se sabe quién pues su identidad no se ha revelado, se cree que sea “El Chapo” quien hable durante su audiencia, por lo que se dice que sería uno de sus palabras más largas ante el juzgado y la ciudadanía.

Cabe mencionar que el drama de este miércoles será de mucha tensión para los familiares de líder sinaloense, ya que tiene un pie puesto en la cadena perpetua, así como en la prisión de máxima seguridad de Florence en Colorado, mejor conocida como la ADX.

