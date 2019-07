¿El Chapo participa en La Casa de Papel? SPOILER

El Chapo se hizo presente en uno de los capítulos... pero primero que nada es nuestro deber informarte que esta nota podría contener SPOILERS sobre la nueva temporada de La Casa de Papel así que si decides continuar leyendo, es sobre tu propio riesgo.

Dicho esto, continuemos, La Casa de Papel ha sido una de las series que más han figurado entre las favoritas de los receptores de NETFLIX, hasta el momento existen tres temporadas, la tercera y más esperada por los fans tan solo tuvo ocho capítulos, pero estos bastaron para tener a los seguidores pegados al televisor, pues la trama ha sido una de las mejores del catalogo de la plataforma en linea.

La Casa de Papel, Netflix

En esta podemos ver al club de criminales aliados para salvar a su compañero Rio, quien ha sido capturado por las autoridades. Para poder rescatarlo tendrán que llevar a cabo otro atraco a algo grande al igual que la Fabrica de la Moneda de España, pero en esta ocasión el profesor podría perder el control al haber caído en las garras del amor por Lisboa, -la agente Raquel- además que el plan de este nuevo atraco habría salido de la mente de su hermano Berlín, quien falleció en el primer asalto.

La Casa de Papel parte 3

El Chapo se hace presente en La Casa de Papel

Ante la desesperación del profesor por salvarse a él y a la pandilla, tendrá que idear varios planes para salir adelante con el nuevo atraco. Uno de ellos tendría que ver un poco con Joaquín El Chapo Guzmán, pues el plan macabro y elaborado del “profesor” involucra un par de túneles subterráneos, por lo que los agentes policiales encargados del caso mencionan al famoso capo.

“Es el modus operandi del Chapo Guzmán, la fuga de la cárcel del Altiplano”, narran en el último capítulo de La Casa de Papel, temporada tres.

Joaquín El Chapo Guzmán no es el único criminal mencionado en la famosa serie, también Lisboa explica a unos ciudadanos que "las recompensas que ofrece el gobierno por el paradero de los delincuentes, no siempre es entregado en su totalidad, como por ejemplo, la gente que dio pistas certeras para la captura de Osama Bin Laden no obtuvieron la recompensa mencionada por las autoridades".

¿El Chapo participa en La Casa de Papel? SPOILER

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

La Casa de Papel 3 ha dejado a todos sus seguidores ‘PICADOS’ pues el final es muy ambiguo, pero sinceramente ha sido una de las mejores temporadas y te podemos asegurar valdrá toda la pena y el tiempo del mundo.

Así que ¿qué esperas? termina la serie pronto y si ya la has terminado, dinos en los comentarios, qué te pareció? ¿Notaste cuando mencionaron a El Chapo Guzmán?

Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao...

Tal vez te interese

El mensaje real del Chapo hacía sus hijos 'Los Chapitos' durante la sentencia