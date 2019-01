"El Chapo" manda singular mensaje a Kate del Castillo para tranquilizarla

Kate del Castillo reveló en entrevista con Telemundo que recibió un mensaje de Joaquín Guzmán Loera a través de su abogado. Esto tras la persecución política por parte de autoridades mexicanas que vivió desde el 2016.

"En algún momento me dijo el abogado que quería el señor Guzmán que yo supiera que no había absolutamente nada en contra mía de parte de su familia; hacia mi persona o hacia mi familia en lo más mínimo y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que estaba yo sufriendo".

Por otra parte, la actriz arremetió contra Sean Penn y aclaró que le da las gracias a El Chapo Guzmán por haberle dado los derechos sobre su vida para hacer una película.

"No nada más puso mi vida en peligro, sino que me usó como carnada y luego no me protegió" dijo sobre Sean