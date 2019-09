El Chapo está devastado afirman que "nadie merece un trato así"

Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo" ya tiene más de 30 días en la cárcel "Supermax" en Colorado, Estados Unidos tras haber recibido una sentencia de cadena perpetua tras un intenso juicio que duró más de tres meses.

Así es la prisión SUPERMAX:

Colorado, Estados Unidos

Joaquín, quien fuera jefe máximo del Cártel de Sinaloa ha externado a sus abogados varias quemas pues calificó como "corrupto" al sistema de justicia de los Estados Unidos.

El Chapo está triste

El abogado Marc Fernich, quien recientemente visitó al famoso narcotraficante, afirmó que Guzmá Loera ha cambiado ya que se le nota triste, y con un comportamiento distinto al que solía tener cuando estaba preso en Manhattan, Nueva York.

Esto fue lo que dijo Fernich:

"Incluso su cabello, le afeitaron la cabeza. No importa si ha sido condenado por los crímenes más atroces o crímenes horribles, no creo que nadie merezca ser tratado de esa manera", aseguró Fernich"

El abogado también confirmó que El Chapo no logra adaptarse al sistema de "Supermax":

"No se está adaptando a la vida en la prisión Supermax"

Esto a pesar de que tiene permitido tener tiempo para hacer ejercicio al aire libre en una zona restringida, sin embargo las visitas son cada vez más estrictas.

Actualmente los abogados de Guzmán Loera están trabajando en un recurso de apelación que les pidió "El Chapo".

Problemas de salud del capo:

Por su parte, Mariel Colón, defensora de El Chapo, aseguró que el estado de salud que enfrenta el ex líder del Cártel de Sinaloa, no es el mejor, pues indicó que está perdiendo la vista, ya que no ha tenido acceso a un oftalmólogo, además asegura que El Chapo “está más apagado de lo normal” y en total confinamiento en la cárcel Supermax de Colorado, donde enfrenta cadena perpetua.

“Siempre lo tienen amarrado. Por lo menos cuando salió al cuarto de abogados estaba amarrado”...

