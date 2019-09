El Chapo desapareció por dos días y NADIE explica la razón

Ya ha pasado más de un mes desde que El Chapo fue condenado a cadena perpetua, y pese a que se ya se encuentra en la prisión Supermax de colorado, se ha hablado muy poco sobre su misteriosa “desaparición” la cual duró dos días y ocurrió antes de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad Supermax o ADX Florence, donde El Chapo deberá de pasar el resto de su vida.

El Chapo desapareció por dos días

El Chapo desapareció por dos días y NADIE explica la razón

Los registros señalan que el martes 16 de julio, El Chapo, fue presentado a la Corte del Distrito Este de Brooklyn, donde a temprana edad se determinaría su sentencia y así fue, al día siguiente poco después de las 10:30 de la mañana la audiencia terminó, El Chapo fue condenado a cadena perpetua y el juez señaló que el narcotraficante debería pasar otros 60 días en la cárcel de Manhattan, donde había estado hasta entonces.

Sin embargo pese a la recomendación del juez esto no sucedió, todo pareció un truco, pues antes del medio día del 17 julio, El Chapo había “desaparecido” misteriosamente, incluso sus abogados desconocían la ubicación del ex líder del cártel de Sinaloa.

El Chapo desapareció por dos días y NADIE explica la razón

El paradero de El Chapo, en esos días, es hasta ahora un misterio

De tal modo que el paradero de El Chapo se mantuvo por dos días en misterio, nadie sabía dónde estaba, y hasta ahora las autoridades tampoco han explicado lo que ocurrió durante ese tiempo.

Pese a que no hay información oficial, se cree que la Oficina de Prisiones, planeaba mantener en secreto el proceso de traslado de El Chapo, esto para evitar que escapara, pues temían que si la información era revelada lo ayudarán a huir.

El Chapo desapareció por dos días y NADIE explica la razón

De acuerdo con The New York, un día después que El Chapo “desapareciera” uno de sus abogados indicó que sospechaba que el ex líder del Cártel de Sinaloa, ya se encontraba en la prisión Supermax en Colorado.

Finalmente se indicó donde estaba

Fue dos días después de su “desaparición”, es decir el 19 de julio, que finalmente se informó que El Chapo, se encontraba en la prisión de Colorado.

Te puede interesar: Así es la NUEVA y TRISTE vida de Joaquín El Chapo Guzmán en la prisión de Supermax

Sin embargo lo que realmente paso o donde se encontraba El Chapo, durante esos dos días es realmente un misterio, incluso para los abogados del ex líder del Cártel de Sinaloa.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos