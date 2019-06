‘El Chapo’ Guzmán prepara demanda contra Peña Nieto y otros funcionarios

Una nueva demanda presentará el equipo de abogados de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en contra del ex presidente de la república mexicana, Enrique Peña Nieto y al menos otros dos funcionarios federales derivado de la extradición del capo.

El defensor del presunto líder del Cártel de Sinaloa detalló que la denuncia será por los delitos de secuestro agravado, abuso de autoridad y lo que resulte, en contra de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, el ex secretario de gobernación y el ex secretario de Relaciones Exteriores, ya que el abogado consideró que existieron anomalías en la extradición de Guzmán.

Una de ellas es que Estados Unidos violó dos leyes, ya que el acuerdo era que en San Diego, California y El Paso, Texas, sería los lugares donde se juzgaría a Joaquín

“Peña Nieto le brindó la cabeza de 'El Chapo' en bandeja de plata, un día antes de tomar posesión el presidente Trump. Comenten errores, porque en lugar de enviarlos a donde se había acordado el gobierno de México con Estados Unidos, se envía a Nueva York", dijo en rueda de prensa el abogado.

El abogado de Joaquín no reveló fechas en que se presentarán las demandas, pero resaltó que pronto estará libre en México, “'El Chapo' tiene una pata ya en México", dijo.

Se espera que el próximo martes 25 de junio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán reciba su sentencia después de que el jurado de la corte federal lo hallara culpable de 10 delitos por narcotráfico.