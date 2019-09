“El Chapo” ES VISTO DE NUEVO; aparece en nuevo video musical

Y cuando se pensaba que el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, no volvería a ser visto por las personas ya que supuestamente se encuentra cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos; resulta que el narcotraficante ahora aparece en un nuevo video musical.

Recientemente, se estrenó un “narco corrido” dedicado precisamente a la sentencia de “El Chapo”, la canción fue escrita y es interpretada por Mario “El Cachorro” Delgado, quien estrenó su video oficial el pasado 27 de septiembre, en el cual, el cantante hace el papel del narco de Sinaloa, quien durante la mayor parte del video se encuentra sentado presuntamente en prisión mientras ve la televisión, informándose acerca de la detención y extradición del hoy condenado.

“El Chapo” ES VISTO DE NUEVO; aparece en nuevo video musical

La canción dedicada a el capo mexicano, habla acerca de lo que “El Chapo” vivió durante su juicio y lo que ocurre una vez que le dictan sentencia, haciendo referencia a que muchas otras personas también debieron haber sido encarceladas, lamentablemente quedaron en libertad por formar parte del gobierno.

El “narcocorrido” deja escuchar a lo largo de sus diferentes estrofas la siguiente frase: “no soy asesino en serie, no más soy Joaquín Guzmán”; por otro lado, la canción para el ex líder del Cártel de Sinaloa, también mencionó a doña Consuelo Loera, la madre del narcotraficante, señalando que jamás la volverá a ver y será un golpe duro para el capo: “ya me llevan a la cárcel, no sé si la vuelva a ver, madrecita de mi vida eso si me va a doler”.

AQUÍ EL VIDEO MUSICAL DE "EL CHAPO"

TE PUEDE INTERESAR: Continúa la VENGANZA de “Los Chapitos”; ejecutan a “El Javi” operador de Dámaso López

De acuerdo lo que ha estado viendo en redes sociales, la familia de el narco, se encuentra de acuerdo con la canción titulada “Un Corrido Pa Joaquín”, ya que como se había informado en su momento, la actual esposa de “El Chapo”, Emma Coronel, publicó en su cuenta oficial de Instagram, publicó varias partes del video musical, recordando un poco de lo que había pasado en los últimos meses con el narcotraficante.

TE RECOMENDAMOS: Nota Roja

Dale clic en la estrella de google news y síguenos