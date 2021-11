El Chapo: ¿Cuál es la estrategia legal de su esposa para recibir condena menor?

La abogada de Emma Coronel ha revelado cuál es la estrategia de la esposa de El Chapo con la que intentan que reciba una condena menor a 10 años de prisión, pues a menos de tres semanas será sentenciada.

Su representante legal ya tiene una estrategia que se conoce como “válvula de escape”, un recurso jurídico, un castigo mínimo obligatorio a quienes conspiran para distribuir drogas y lavar dinero, beneficia a quienes no tienen antecedentes penales.

En La Verdad Noticias te informamos que aplazaron la sentencia de Emma Coronel, por lo que la estrategia es una excepción a las leyes de sentencias mínimas obligatorias, pues su objetivo es ahorrar dinero de los contribuyentes.

La estrategia legal de Emma Coronel para su sentencia

Revelan estrategia legal de la esposa de El Chapo

La abogada Mariel Colón Miró, comentó a Univisión que Coronel cumple con los requisitos, por lo que están confiados en que pueda calificar para el safety valve para que le den una condena mucho más baja de la que hubiera tocado si se hubiera ido a juicio.

La abogado indicó que en casos similares, los acusados reciben condenas de entre cinco y siete años, pero no reveló cuál sería el castigo que podría recibir Coronel, pero expresó que como es la esposa de El Chapo puede influir un poco.

Recordamos que cuando presentaron el caso ante la corte de Washington DC el pasado mes de febrero, la jueza Robin Meriweather advirtió a Coronel que si era encontrada culpable enfrentaría la cadena perpetua y una multa de 10 millones de dólares.

La esposa de Guzmán está bajo un régimen de confinamiento en una cárcel de Virginia. Por otra parte, se le acusa de tres cargos por conspiración para distribuir droga, lavado de dinero y violar las sanciones penales de la Ley Kingpin.

Por otra parte, la abogada comentó que Emma no ha aceptado colaborar con las autoridades para dar información con el Cártel de Sinaloa, pues una parte lo dirigen los cuatro hijos del narcotraficante, así como un hermano de Guzmán, Aureliano Guzmán Loera.

La abogada comentó que Emma Coronel no lo hará, porque tiene unas niñas en México y si lo hace, sabe lo que le pasa a los cooperadores, de igual forma comentó que la esposa del narcotraficante no entraría al programa de testigos protegidos de los US Marshals.

¿Qué pasa con El Chapó actualmente?

Abogados del criminal quieren anular el juicio

El pasado mes de octubre se dio a conocer sobre la estrategia de defensa de Guzmán, por lo que su objetivo es la anulación del juicio, pues fue condenado en 2019 a cadena perpetua, pena que cumple en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Un analista consideró que el narcotraficante El Chapo pasará sus últimos años en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence en Colorado. Por otro lado, su esposa, Emma Coronel, buscará una estrategia legal para su sentencia.

