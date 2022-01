El CJNG y el aterrador día que mataron a Víctor frente a su madre

La mujer se refugió en Estados Unidos junto con sus dos hijos tras ser liberada por los sicarios.

María, una madre de familia originaria de Aguililla, Michoacán, nunca podrá olvidar el 02 de junio, pues en este día presenció cómo integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) torturaban, violaban y asesinaban sin piedad a su hijo Víctor, quien tenía 20 años.

De acuerdo a información publicada por el sitio La Vanguardia, el infierno de la mujer comenzó cuando 4 sicarios irrumpieron en su hogar para llevarse a su hijo sin darle alguna explicación. Al pedirle que lo soltaran, ellos también procedieron a secuestrarla para llevarla a un lote baldío, pero ella puso resistencia, lo cual provocó que terminara con la nariz rota.

“Un hombre me agarró de mi trenza y como no quería cooperar para caminar, me arrastraron, a él se lo llevaron en un carro y a mí a otro, pero como no quería subirme me pegaron tres patadas, una fallaron, y con la otra me quebraron la nariz”, narró María en entrevista para el sitio La Vanguardia.

Víctor fue torturado durante ocho horas para luego ser violado y asesinado por los sicarios frente a su madre.

Una vez en el lugar, los sicarios golpearon a María y su hijo con unos barrotes, esto con el fin de que revelarán la ubicación de unas personas que ellos aseguraban desconocer. Al no tener éxito, la mujer fue sujetada para que vea como Víctor era torturado y violado, quien luego sería bañado en ácido. El joven murió del dolor frente a los ojos de su progenitora.

“Le echaban ácido en los ojos, lo quemaban, le echaban en el cuerpo, él sentía morirse, él gritaba: ‘Mamá defiéndeme’, y ¿cómo lo defendía? Ocho horas nos tuvieron así”, dijo María.

María se refugió en Estados Unidos

María y sus dos hijos esperan que Estados Unidos le resuelvan su estatus migratorio.

Una vez acabada la tortura, madre e hijo fueron separados, desconociendo aún el paradero del joven aseinado. En lo que respecta a María, se sabe que ella fue obligada a grabar un video donde le agradece a “El Mencho” por haberla liberado y luego terminó abandonada en una zanja.

Al recuperar su libertad, ella tomó a sus otros dos hijos y huyó a Tijuana para encontrarse con el pastor Alberto Rivera, quien actualmente dirige el albergue Ágape. Hoy en día se encuentran instalados en San Diego, California y están en espera de que un juez de Estados Unidos resuelva su estatus migratorio.

¿Cómo comenzó el CJNG?

La DEA asegura que el 75% de México está dominado por este movimiento sicario.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el CJNG surgió en 2011 como una célula del Cártel de Sinaloa. Hoy en día ejerce influencia en 23 de 31 de los estados mexicanos, por lo que se considera la organización traficante de drogas más poderosa del mundo. Es dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Fotografías: Redes Sociales