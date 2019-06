“El CJNG respeta al gobierno y no los desarmamos”, aseguran sicarios del cártel en un VIDEO

“Nosotros no nos metemos con las autoridades (…) miedo no hay, pero nosotros no buscamos al gobierno para confrontarlo”, recalcó un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en torno a los hechos ocurridos hace tres semanas en la comunidad de La Huacana, Michoacán, donde un grupo de militares fueron desarmados y humillados.

Un grupo numeroso de sicarios armados del CJNG se aprecia en un video que comenzó a circular en las últimas horas en redes sociales. Uno de ellos leyó un “comunicado” dirigido al gobierno y sociedad en general, en el que se deslindaron de la retención de militares, al tiempo de señalar que respetan a todas las autoridades.

En torno al hecho ocurrido en La Huacana, señaló que hay un grupo de personas que se hacen pasar por miembros de su organización (Cártel Jalisco Nueva Generación) por lo cual, las autoridades señalaron que los responsables eran ellos.

“Que les quede claro a todas las autoridades, nosotros los guerreros del CJNG no hacemos este tipo de cosas. Solo peleamos con lacras y extorsionadores como son Lo Viagras, La Nueva Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios”, recalcó el integrante del CJNG.

Sin embargo, señaló que en caso de que el gobierno quiera cometer una acción ilegal en contra de alguno de los miembros del Cártel, se defenderán con todas sus armas, pero mientras no pase esto, no atacarán a las autoridades.

