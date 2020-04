El CJNG continúa repartiendo narcodespensas, ahora en Guanajuato

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) regalaron despensas a los habitantes de Guanajuato por la contingencia sanitaria que ha causado el Covid-19. Los sicarios con pasamontañas y armas largas, repartieron los paquetes de alimentos y productos de higiene en la zona oeste de la entidad.

En redes sociales circularon imágenes de las narcodespensas que fueron entregadas en el Municipio de Romita, a 39 kilómetros de Guanajuato capital, se sabe que desde el pasado 18 de abril comenzó el reparto de los presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En imágenes y videos se observan a las personas haciendo fila para recibir los paquetes que tienen al frente las iniciales de la organización criminal. "De parte del señor de los gallos y sus amigos de Guanajuato. Unidos con el Pueblo", dice un texto pegado en las despensas.

En días pasados sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también fueron vistos entregando despensas a los pobladores de varias rancherías de San Luis Potosí. En esta ocasión entregaron la despensa en Salinas de Hidalgo, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río y Tierra Nueva.

Debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus covid-19, varios grupos criminales entre ellos el CJNG han aprovechado para ganarse a la población, pues se encargan de repartir víveres y artículos de primera necesidad, se cree que todo es parte de una estrategia.

Recordemos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este tipo de ayudas. "Eso no ayuda, ayuda el que dejen sus baladronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando", expresó.

Con información de El Diario De Chihuahua