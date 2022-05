El CJNG bloquea a los militares e impide que avancen

Michoacán ha cambiado desde que el crimen organizado se instaló, por lo que el Ejército y la Guardia Nacional intentan colocar sus retenes, pero los accesos del corredor de La Huacana-Múgica-Uruapan se han convertido en el epicentro de la violencia en los últimos días, cuando el CJNG bloquea a los militares.

Esto ha provocado el despliegue de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para frenar el avance de las fuerzas armadas.

Como se recordará en La Verdad Noticias, el 10 de mayo, unos 900 efectivos arribaron a Michoacán para reforzar las labores de vigilancia que ya mantenían 3 mil 962 militares.

CJNG bloquea a los militares

Con el bloqueo el CJNG busca impedir el paso de militares.

El arribo de militares a Michoacán no fue del todo positivo, porque poco después del despliegue militar, en el centro de Nueva Italia se registró una persecusión de presuntos miembros del CJNG a militares. Además de la corretiza, los gatilleros les impidieron la instalación de un puesto de control.

El CJNG controla la región de La Huacana-Múgica-Uruapan que era dominada por “Los Caballeros Templarios” transformándola en un narcolaboratorio. Según la información oficial, la organización criminal adoptó esas tierras para la producción de metanfetaminas que trafican a Estados Unidos, por lo que ahora el CJNG bloquea a los militares.

Es así que el mercado de los opiáceos desató luchas con Cárteles Unidos, en los municipios que conforman Tierra Caliente: Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro, Gabriel Zamora, Apatzingán, Morelia, Zamora y Nuevo Urecho.

Crimen organizado en Michoacán

CJNG bloquea a los militares en Michoacán.

El ataque a Tepalcatepec fue anunciado el 1 de agosto de 2019, con un video de 60 segundos donde se veía a un veintena de hombres del CJNG empuñando armas largas, mientras una voz dio el anuncio:

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del Abuelo, el Tilín, Moy Parra y con la gente que levante un arma en contra de mi gente, le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que a mi me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”.

¿Quién es El Abuelo?, Juan José Farías Álvarez, es un hombre originario de Tepalcatepec, Michoacán, identificado por las autoridades como lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Un reporte de inteligencia, dice que Farías permitió que el CJNG se infiltrara en Los Reyes, Michoacán. Representó a los “jaliscos” y se convirtió en uno de los máximos operadores.

Con la ruptura entre el CJNG y el Abuelo, este último cerró Tepalcatepec y le clausuró a sus ex socios jaliscienses la entrada a Apatzingán, Buenavista, Periván y Uruapán. Desde entonces, se han visto envueltos en guerra sin fin. Pero ahora, el CJNG bloquea a los militares.

