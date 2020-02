Ejército abate a cuatro delincuentes cerca de la frontera en Tamaulipas.

Durante un enfrentamiento, registrado en el norte de la entidad, cuatro delincuentes fueron abatidos por elementos del Ejército Mexicano.

De acuerdo con los reportes, el evento tuvo lugar alrededor de las 10:00 horas en la carretera estatal Valle Hemoso-Empalme, cuando cuatro sujetos armados a bordo de una camioneta blanca, dispararon en contra de los militares que realizaban labores de patrullaje.

Los cuatro delincuentes fueron abatidos en el enfrentamiento. No obstante, los cuerpos no han sido identificados debido a que no portaban documentos de identidad.

Armas largas, cargadores abastecidos, municiones y teléfonos celulares fueron algunas de las cosas encontradas en el interior de la camioneta.

Asimismo, algunos automóviles particulares resultaron deñados en el enfrentamiento, debido a que pasaron por el lugar en el momento que acontecía el intercambio de balazos. Posteriormente, elementos de la Policía Estatal patrullaron el área en apoyo a los militares.

Por otra parte, esta misma mañana, civiles armados hicieron disparos desde dos camionetas en contra de personal de la Policía Estatal, que realizaba labores de patrullaje en la zona, a la altura de la Brecha 109, en Río Bravo.

Finalmente fueron aseguradas dos camionetas que tenían reporte de robo. No hubo detenidos ni víctimas pues los delincuentes lograron escapar y perderse en el monte.

Luego de los hechos suscitados, elementos estatales localizaron en la brecha 22 con brecha 11 de Río Bravo, un vehículo chocado con un civil muerto en su interior.

Trasciende señalar que Ciudad Victoria se mantiene como el municipio más violento de Tamaulipas, acorde a un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., quien ubica a esta localidad en el lugar 30 de las 234 analizadas en el país.

El estudio “La violencia de los municipios en México 2018” analiza la incidencia delictiva en 234 ciudades del país, de las cuales 9 son de Tamaulipas.

De ese total, 3 ciudades tamaulipecas superan el índice promedio de violencia que es 25.77; se trata de Ciudad Victoria, Reynosa y El Mante.

