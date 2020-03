Ejecutan a mujer con su hijo en las calles de Oaxaca

Los feminicidios lamentablemente no dejan de suceder en el país, donde las zonas rurales o con pobreza extrema son de las más afectadas, como sucede en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

El estado de Oaxaca ha vivido una de las épocas más violentas en lo que va del año, pues se han registrado múltiples ejecuciones, principalmente por obra del crimen organizado.

Las autoridades reportaron una doble ejecución en las calles de Oaxaca, donde una madre con su hijo fueron acribillados por criminales, quienes se presume se trataban de sicarios de algún cártel.

Ejecutan en la calle a madre e hijo en Oaxaca

Una mujer de aproximadamente 40 años y su hijo de 20 fueron ejecutados de manera brutal por sicarios, esto sucedió en el municipio de Tacuate de Santa María Zacatepec, un poblado indígena de Oaxaca.

La fiscalía de justicia del Estado confirmó el deceso de la madre y su hijo, quienes se encontraban caminando por la calle cuando fueron sorprendidos por los agresores, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Debido a la cantidad de disparos y que recibieron, la mujer y el joven, ambos originarios del poblado ‘El coyul’ fallecieron en el lugar de los hechos, por lo que los habitantes que se encontraron con la escena los cubrieron con una manta blanca y encendieron veladoras.

Los feminicidios en Oaxaca van en aumento

De acuerdo con informes de la fiscalía general del estado de Oaxaca, en lo que val del año se han registrado un total de 6 feminicidios y 25 asesinatos dolosos de mujeres, por lo que la violencia en este estado ha alcanzado niveles preocupantes.

Hasta el momento no se ha realizado ningún arresto y los cuerpos de los fallecidos no han sido reclamados por sus familiares, pero se descarta que haya sido un ajuste de cuentas pues la madre y su hijo no tenían nexos con el crimen que se presentaran hasta el momento.