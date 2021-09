Ejecutan a hijo de diputado de Morena en panteón de Zapopan

Este domingo fue ejecutado el hijo del diputado local por Morena, Arturo Lemus Herrera, luego de sufrir un ataque por parte de cuatro sujetos armados al interior de un panteón en la colonia Jardín Real de Zapopan, Jalisco.

Según datos proporcionados por medios locales, cerca de las 14:08 horas elementos de la policía municipal recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego, en un panteón ubicado en las avenidas Aviación y Santa Margarita.

Al llegar a la zona de los hechos, los elementos de seguridad hallaron a Mario Alberto Lemus Romero, de 20 años de edad, quien se encontraba tirado en el piso con una herida de bala en el cráneo.

El hijo del diputado fue ejecutado

El cuerpo del joven quedó tendido sobre el suelo.

Según versiones de los testigos, hasta el cementerio llegaron cuatro presuntos sicarios en un auto en color rojo y, sin mediar palabra alguna, dispararon en contra de Lemus Romero, escaparon en el coche con rumbo desconocido.

Durante el asesinato estaba presente el hermano de la víctima, quien no dio más detalles de los hechos ya que presentaba una crisis nerviosa. Al lugar acudió personal del Servicio Médico Forense, quienes confirmaron la muerte del joevn.

Tras los hechos, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el homicidio; además peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recabaron indicios y levantaron el cadáver para llevarlo a sus instalaciones para realizar la autopsia correspondiente.

Enrique Alfaro condenó los hechos

La familia del diputado Arturo Lemus quedó destrozada.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, condenó el hecho de violencia a través de su cuenta de Twitter, en donde envió sus condolencias al diputado local del distrito 11 por Morena.

“Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la Fiscalía no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables”, destacó.

