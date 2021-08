Eduardo Arellano Félix fue liberado de una cárcel de Pensilvania

El famoso narcotraficante mexicano, Eduardo Arellano Félix, mejor conocido como “El Doctor”, ya puede regresar a casa, tras haber sido liberado de una prisión de Pensilvania la tarde del miércoles. Según informa el portal Roberto Cavada.

El Buró Federal de Prisiones confirmó que el ex líder del Cártel de Tijuana, ya no forma parte de su larga lista de encarcelados. “Ya no está bajo la custodia del Buró de Prisiones”, aseguró la agencia gubernamental a la cadena Univisión.

No obstante, su regreso a suelo mexicano aún es incierto, ya que de acuerdo a las autoridades el capo del Cártel de Tijuana habría cambiado de estatus legal, por lo que no sería deportado, como es costumbre con los criminales foráneos tras cumplir su sentencia.

Marcelo Ebrad habló de la liberación

Eduardo Arellano Félix

“Estados Unidos no tiene la obligación de decirnos por qué, pero lo que asumimos es que la condición [legal] del testigo cambió”, comentó el ministro de relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrad, durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ebrad agregó que "El Doctor" se pudo haber convertido en testigo protegido de Estados Unidos, lo cual explica la razón por la que el buró de prisiones cambió su fecha de liberación a “desconocida”.

“Si cambiaron el estatus, quiere decir que no va a ser deportado a México… presumimos que es por el cambio de calidad del interesado. Es decir, en otros casos lo han hecho cuando ya son testigos protegidos, puede que sea esa la razón”, declaró el canciller.

¿Qué pasó con Eduardo Arellano Félix?

Familia Arellano Félix

El capo de la droga permaneció nueve años tras las rejas, luego de haber sido condenado a 15 años de prisión por la Corte Federal del Distrito en San Diego, California, por dos de los siete cargos que enfrentaba.

Eduardo Arellano Félix aceptó su culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos. Sus bienes personales, incluido material delictivo por un valor de más de 50 millones de dólares, fueron decomisados.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.