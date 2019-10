“EPN traicionó a mi padre y nunca lo perdonaré”, asegura hijo de El Chapo

El hijo de el Chapo Guzmán, Archivaldo Guzmán, conocido como uno de Los Chapitos, aseguró que el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto traicionó a su padre al entregarlo a las autoridades de Estados Unidos, por lo que nunca lo perdonará.

De acuerdo con al Revista Proceso, el periodista Ernesto Rodríguez, entrevistó en un lugar secreto a Archivaldo Guzmán, donde hablaron sobre la detención de el Chapo, la cual se llevó a cabo el 8 de enero del 2016, en Los Mochis, Sinaloa.

El hijo de El chapo comentó que toda su familia confió en el gobierno de México, en ese entonces representado por Enrique Peña Nieto, sin embargo cuando el ex líder del Cártel de Sinaloa fue extraditado y enviado a una prisión en Estados Unidos, se sintieron sumamente traicionados y una tristeza invadió a la familia.

El dolor de la familia de El Chapo

Archivaldo aseguró que se sintió triste cuando su padre El Chapo, fue capturado, apenas seis meses después de su fuga del penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“Quería llorar, pero me dijo que tenía que ser fuerte. No sé si alguna vez tendré oportunidad de verlo de nuevo. Mi padre había puesto su confianza en el gobierno mexicano y lo entregaron a autoridades estadounidenses como trofeo. Nunca podré perdonarlos. Extraño terriblemente a mi padre y me duele saber que no tiene un juicio justo en Estados Unidos”.

Así mismo el hijo de El chapo asegura que el gobierno siempre está en lucha contra los cárteles de la droga, pero que a pesar de ello hay muchas personas que lo protegen a él y a su familia.

“Es el trabajo del gobierno luchar contra nosotros. Por mandato, tiene que luchar contra los cárteles de la droga. Nos combate a nosotros, pero también a todos los demás cárteles que a su parecer operan de manera ilegal”

Cabe indicar que ha existido múltiples rumores donde se asegura que El Chapo llegó a sobornar a incluso financiar la campaña política de Enrique Peña Nieto, y de ser así esto explicaría el odio y rencor que el hijo de El Chapo siente en contra del ex presidente de México.

Por otro lado se informó que la entrevista con el hijo de El Chapo se dio en un lugar desconocido, pues el periodista fue trasladado con los ojos vendados hasta donde se encontraba Archivaldo Guzmán, para que le hombre no conociera la ubicación.

