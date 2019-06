¡EN DIVA! gemela de Emma Coronel festeja su cumpleaños como una REINA en Playa de Carmen

gemela de Emma Coronel festeja su cumpleaños como una REINA en Playa de Carmen

Vanessa Gurrola mejor conocida como la gémela perdida de Emma Coronel festejó su cumpleaños en Playa del Carmen, ¡A LO GRANDE!.

La mujer echó la casa por la ventana pues en su fiesta se pudo observar botellas de champaña, sus amigas uniformadas con el mismo bikini además de festejar en uno de los beach clubs más exclusivos de Playa del Carmen.

¡Toda una reina!

La mujer hizo una increíble entrada sentada en una silla sostenida por cuatro hombres como si fuera la mismisima Cleopatra. Mientras los hombres caminaban ella sostenía en sus manos una champaña gigante que echaba chispas.

En el lugar también habían pancartas gigantes que formaban la palabra VANESSA.

Gemela de Emma Coronel festeja su cumpleaños como una REINA

¡EN DIVA!

Un festejo de DIVA fue el que vivió la mujer que tiene gran parecido con Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera.

Junto a las fotos de su festejo la mujer puso la leyenda:

"Mi mejor cumpleaños"

"Sin duda alguna, una semana festejando y apenas pude subir fotos, lo poco que tengo es lo que me pasaron por qué de lo bien que me la pasé no hubo tiempo para grabar"

Sus fans también le comentaron:

Dayanepradouribe: tan festejada y consentida como te mereces hermosa.

Labella_20: Feliz cumpleaños !!!! Me encanto esa foto y la Angeles parece que disfruto más que tú, baile y baile

Anaharrellb: Feliz cumpleaños amiga espero la hayas pasado bonito aunque ya vi que si, bendiciones.

Jessicareyes.b: Ay mi nena, Sigue disfrutando hermosa, les mando besitos y abrazos!!

Checa los videos en el siguiente post de instagram:

¿Por qué le dicen "Gémela de Emma Coronel"?

Los fans y prensa empezaron a comparar a Emma Coronel con Vanessa Gurrola cuando las multiples cuentas de instagram falsas de la esposa del Chapo Guzmán, comenzaron a postear fotos de Vanessa haciendola pasar por Emma.

@Vanessagurrola_ cuenta con decenas de fotos en bikini que infartan a cualquiera, pues la mujer tiene un asombroso cuerpo.

¿Ya la conocias?