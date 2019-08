EDOMEX ya identificó a personas por la quema de combis

Durante las últimas se han reportado el incendio en contra de varias unidades de trasporte público tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, razón por la que las autoridades comentaron que los operativos de vigilancia en el transporte de las calles de la alcaldía de Gustavo A. Madero serán de alguna manera permanentes para tratar de evitar que se vuelva a registrar alguna otra anomalía tanto en contra de las unidades, así como en contra de los choferes.

Por su parte Jesús Orta Martínez , secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), comentó que ya se les había compartido información por parte de las autoridades de investigación del Estado de México, en la cual se dice que ya se han identificado algunas personas que se encuentran involucradas en los incendios de los transportes públicos.

“Al día de ayer me reportan que prácticamente no hubo incidencia de ningún tipo, por lo que los operativos serán de manera permanente y dinámicos, tratando de que no se vayan a otros puntos y trabajaremos muy coordinados con el Estado de México para tener éxito en dos temas: las extorsiones y la seguridad de los usuarios”.