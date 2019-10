¿Dónde está el dinero de Joaquín El Chapo Guzmán? ¡Nadie lo encuentra!

¿Dónde está la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán? es una interrogante que las autoridades mexicanas y estadunidenses no han podido responder. Han intentado dar con los bienes y cuentas del famoso ex jefe del Cártel de Sinaloa pero hasta el momento no han localizado nada.

Ambas autoridades trabajan de manera coordinada para poder encontrar las cuentas bancarias que se relacionen de manera directa con El Chapo Guzmán, sin embargo durante el juicio que se realizó en territorio estadunidense se hizo un aproximado de la fortuna del narcotraficante y apuntó a los 13 mil millones de pesos.

Medios internacionales afirman que más de 250 empresas podrían estar vinculadas con el Cártel de Sinaloa y El Chapo, en México, Colombia, Guatemala y Estados Unidos, pero desafortunadamente para ellos no han podido obtener la información que sustente una petición de incautación y posterior repartición de los recursos.

Las autoridades entrevistadas han confirmado que en el mes de julio el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno de Estados Unidos entregó información vinculada con diversas empresas vinculadas a el famoso capo, y que esto se logró a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

También dieron a conocer que tanto las autoridades financieras como la Fiscalía General de la República se encuentran coordinados para formalizar acciones que lleven a la intervención de empresas y cuentas bancarias utilizadas por el cártel de Sinaloa.

Mientras tanto, la Oficina de Control de Bienes en el Extrajero (Ofac, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, de igual manera no ha podido concretar ninguna intervención que pudiera derivar en la judicialización de algún caso.

Por su parte, la Ofac ha dado a conocer que sus investigaciones ya han detectado más de mil personas que forman parte de la red de prestanombres y operadores financieros que participan en el lavado de dinero para el referido grupo de crimen organizado y que servirían para financiar las actividades de Guzmán Loera y de otros líderes de la organización.

