¿Dónde está Lucero Guadalupe Sánchez López, ex diputada ligada a El Chapo?

Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como la “chapodiputada” causó todo un revuelo en el 2016, pues la ex diputada estuvo ligada a El Chapo; se le vinculó sentimentalmente con el narcotraficante pero un año después fue detenida en Estados Unidos.

Y es que, desde el 2017 habría permanecido bajo custodia, pero han dado a conocer que ya no está bajo la custodia de la Agencia Federal de EU, se han cuestionado en dónde está. La periodista Laura Sánchez reveló que en el registro del BOP, Lucero Sánchez aparece ya que no está en custodia.

En La Verdad Noticias te hemos compartido cómo ha sido el triste final de las mujeres que se enamoraron de El Chapo, una de ellas fue Sánchez, quien se desempeñaba como diputada local de Sinaloa, fue descubierta ingresando de ilegal al Penal del Altiplano para ver al narcotraficante.

¿Dónde está Lucero Sánchez, ex diputada ligada a El Chapo?

Lucero Sánchez ya no está bajo custodia

De acuerdo a la periodista, a la ex diputada se la llevaron, la exhibieron como la amante de Guzmán Loera, pero luego desestimaron el cargo, también desaparecieron de los registros penitenciarios. Cabe mencionar que con respecto al paradero de la “chapodiputada” ya había sido revelado en el 2020 por Alan Feuer.

A través de una publicación que realizó el periodista Feuer en Twitter publicó una ficha donde aparecía que Lucero Sánchez ya no estaba bajo custodia en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Por otro lado, no se encontraban en custodia Jorge Milton Cifuentes y Jesús “el Rey” Zambada.

La ex diputada así como dos capos son testigos protegidos en el juicio contra el narcotraficante, pero lo que ha causado todo un revuelo es que la “chapodiputada” ya no está bajo custodia, pero no implicaría que estuviera en libertad, por lo que su paradero es desconocido desde hace varios meses.

Mientras que los documentos de los beneficios que habría obtenido la ex diputada por declarar en contra del criminal Guzmán permanecen sellados. Las autoridades de Estados Unidos no han dado alguna declaración sobre el caso con respecto a la ubicación de Sánchez.

Cabe mencionar que el narcotraficante ha estado casado en tres ocasiones, los usuarios se han cuestionado quienes fueron las esposa de El Chapo antes de Emma Coronel, si primera esposa fue Alejandria Salazar y la segunda Griselda López, mientras que Coronel es la tercera esposa del capo.

¿Quién es Lucero Guadalupe Sánchez López?

Ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez López

La ex diputada tuvo una relación con Joaquín Guzmán Loera a sus 21 años, además de mantener un romance, ella era la encargada de enviar y obtener mariguana, pero en el 2016 tras ser vinculada con El Chapo negó una relación con el narcotraficante.

Pero, Sánchez fue descubierta por unas cartas que el criminal le había enviado, siendo una evidencia dejando al descubierto la relación amorosa, pero en el 2017 fue detenida y sentenciada a 10 años de prisión.

En su juicio, la ex diputada se declaró culpable por lo que decidió participar como testigo en el juicio contra el narcotraficante El Chapo, pues Lucero Sánchez llegó a un acuerdo para tener algunos beneficios legales pero hasta el momento no se ha dado a conocer cuáles fueron.

