‘Discúlpame acabo de matar a tu hija’ el aterrador mensaje de la abuela

En el pueblo de Santiaguito Coaxustenco en Tenango del Valle, Estado de México, vecinos se reunieron para despedir de Teresita, una niña de apenas 10 años de edad, que fue asesinada por su propia abuela, tras recibir en vida gran cantidad de maltratos.

Al velorio acudieron gran cantidad de pobladores, que con una gran tristeza acompañaban el cuerpo de la menor, por lo que nada pudieron hacer para mantener con vida, incluso custodiando el evento se encontraba una patrulla.

Estuvo en el DIF pero siempre la regresaban con su abuela

La niña estuvo ocasionalmente en el DIF, pues a pesar de las constantes denuncias hechas por vecinos de los maltratos que sufría la menor, siempre la regresaban con su agresora, su abuela.

De acuerdo con los vecinos, la pequeña a penas sobrevivía, constantemente era maltratada, presentaba moretones en el cuerpo, y quemaduras de cigarros; su cuerpo fue velado en la casa de una vecina, enfrente de donde fue asesinada.

La mujer que presuntamente asesinó a la niña fue identificada como Laura Elvira, de aproximadamente 40 años de edad, quien al parecer luego de asesinar a la menor, envolvió su cuerpo, la dejó en un sillón de la sala, dio aviso a la madre de la pequeña y huyó con rumbo desconocido, llevándose consigo a otra niña de 9 años.

Se indicó que Elvira fue madre muy joven, a su vez, su hija tuvo a Teresita en la adolescencia, y cuando la niña tenía apenas dos años de edad la dejó bajo el cuidado de su abuela.

Dejó de ir a la escuela por los moretones

Teresita asistía ocasionalmente a la primaria, hasta que finalmente dejó de ir, compañeros y maestros aseguran haberla visto con golpes y moretones en la cara, brazos, espalda y demás partes del cuerpo; cuando la niña ocasionalmente salía de la casa para ir a comprar los cigarros de su abuela, a pesar del calor iba con una chamarra puesta para tapar sus múltiples lesiones. Una de las vecinas comentó para Reforma:

"La niña volvió a venir igual tapadita, -ya te pegó de vuelta verdad-, le dije –no doña Chayo, me rasguñó el gato-, -No mija la carita la tienes muy marcada-, de su cuerpecito todo su cuerpo marcado, ahí ni cómo decir, no es verdad"

El DIF no intervino para evitar la muerte de la niña

La mujer indicó que a pesar que intentaron hacer algo por la menor, no pudieron, asegura que dieron aviso incontablemente al DIF y otras autoridades y nadie hizo nada.

“La quisimos rescatar, pero fue tarde. No pudimos salvarla. Pero, qué podíamos hacer ¿robárnosla?. Hicimos varias denuncias al DIF para que la recogieran pero solo venían y no se la llevaban"

De acuerdo con los pobladores, fue la abuela quien le mandó un mensaje por celular a la madre biológica de la menor, en el que se podía leer “Discúlpame acabo de matar a tu hija” y después huyó con su otra hija de 9 años de edad.

La madre de la niña dio aviso a las autoridades tras recibir un mensaje

La mamá de la niña y su pareja dieron aviso a las autoridades, y cuando llegaron encontraron el cuerpo envuelto en una cobija, el cuerpo de la menor fue llevado a las instalaciones del SEMEFO, y fueron los vecinos quienes reclamaron el cuerpo para darle sepultura.

Con gran dolor e impotencia los vecinos despidieron a la menor, ahora piden justicia, esperan que la responsable sea atrapada y pague por lo hecho; también piden que se investigue al DIF, por no hacer nada para salvar la vida de la menor.

Al funeral organizado por los vecinos no dejaron entrar a la madre de la menor, quien se acuerdo con ellos, nunca acudió a visitar o ver cómo estaba la niña.

