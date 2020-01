Diputado es saltado tras salir del banco en Azcapotzalco, CDMX; acusan al cajero

Diputado es saltado tras salir del banco en Azcapotzalco, CDMX; se acusa al cajero

La historia se repite, cada vez son más personas las que denuncian haber sido víctimas de ladrones minutos después de haber salido del banco, lo peor, es que todo parece indicar que los criminales siempre saben la cantidad de dinero que la persona retiró, lo que ha hecho pensar que los cajeros de los bancos son presuntos cómplices de los robos.

En esta ocasión, Emmanuel Vargas, Diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, fue la víctima, pues asegura que criminales lo interceptaron luego de haber retirado dinero en una sucursal de BBVA Bancomer, localizada en la plaza comercial Towncenter El Rosario en Azcapotzalco, CDMX.

El diputado compatió la denuncia en redes sociales

Fue a través de sus redes sociales que el diputado hizo público lo que le había ocurrido, pues compartió un video donde indicó que a plena luz del día dos hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y curiosamente le pidieron “exactamente la cantidad que había retirado”.

Lo que sin duda fue bastante sospechoso y lo llevó a acusar al cajero del banco que lo atendió de presuntamente ser cómplice de los ladrones.

“Me acaban de asaltar y este cabrón es el cajero que me acaba de poner. Vine al banco de aquí de Towncenter El Rosario y efectivamente saliendo me interceptó una motocicleta y me pidió exactamente la cantidad que yo había retirado”.

Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire. #TownCenter #Azcapotzalco agradezco a los oficiales que me brindaron el apoyo. pic.twitter.com/ekcZV9DsJz — Emmanuel Vargas Bernal (@Emmanuel_CDMX) 13 de enero de 2020

Luego del atraco el hombre regresó al banco, donde grabó un video indicando quien había sido el cajero que lo atendió y lo acusó de ser cómplice de los ladrones, pues asegura que él habría dado el “pitazo” para que le robaran.

Cabe indicar que este no ha sido el único caso registrado de este modus operandi, pues en días anteriores en Veracruz un cuentahabiente de Santander, también acusó en un video a la cajera de ser cómplice de unos ladrones, quienes lo asaltaron tras salir del banco y de igual forma le exigieron la cantidad exacta del dinero retirado.

