Difunden audios de la Familia Michoacana girando ordenes contra las autoridades

La noche de ayer se difundió un audio presuntamente proveniente de uno de los líderes del cártel de la familia michoacana, en el que se les pedía a los pobladores de Arcelia, un poblado ubicado en Guerrero, a unos 120 kilómetros al oeste de Iguala, para accionar en contra de las autoridades, impidiendoles el paso a la comunidad.

Cabe señalar, que en el despliegue sobre el que fueron alertados, participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de la Fiscalía estatal, quienes tenían el objetivo de catear dos ranchos, en donde se encontraban presuntamente los criminales Johnny Hurtado alias “El Pez” y José Hurtado también conocido como “El fresa”, líderes de la banda criminal La Familia Michoacana.

No obstante, la noche del 27 de julio, previo al operativo, comenzaron a circular audios y mensajes vía WhatsApp, llamando a todos los hombres de la entidad a salir e impedir la entrada de la fuerzas desde las 7:00 am y así mismo pidieron al resto de la población no salir de sus casas y resguardarse.

Los audios difundidos

Se difundieron audios y mensajes por WhatsApp pidiendo refuerzos entre bases sociales de Arcelia, Guerrero, donde tiene su bastión de los hermanos Hurtado, para defender “fiestecita” y hacer frente a operativo de Sedena, del Ejército e incluso Marina. #PorLaMañana con @CiroGomezL pic.twitter.com/8xSp5hexZe — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 29, 2022

Uno de los audios que fueron enviados a la población de la entidad guerrerense, pedía a nombre de un sujeto identificado como “El Inge”, quien de acuerdo a las autoridades se trata del lugarteniente de la Familia Michoacana y de los hermanos Hurtado, quienes movilizan a los pobladores de Guerrero y Estado de México, para impedir los operativos.

"A las 7 de la mañana, es una indicación, vayan ahí a Palos Altos, a la gas, para retener la fiestecita porque ya se viene de volada; por favor, puros hombres, nada de mujeres ni niños; puros hombres para poder regresar la fiestecita y no se metan aquí al pueblo a hacer desorden”, se puede escuchar en los audios.

Asimismo, se instó en nombre del Inge para accionar: "Lo que nos indicó 'El Inge' y las personas aquí a cargo es que nos echen la mano, por favor; es una invitación más que nada, como un favor rapidísimo, necesitamos de la ayuda"

Investigan filtraciones en las autoridades

De acuerdo con la información consultada por La Verdad Noticias, en el audio se menciona a “700 monos”, mismo número de elementos que participan en el operativo, cabe señalar que esta información de carácter oficial y confidencial, fue confiada a las autoridades locales, por lo que se realizará una investigación a fondo entre los miembros a los que le fue conferido el dato, puesto que la paleación del operativo se vio frustrada tras ser revelada por algún miembro de las autoridades.

Por otro lado, el operativo sí se llevó a cabo y las autoridades pudieron ingresar a la comunidad, pero no se procedió al cateo de las propiedades previamente identificadas, por lo que retiraron su presencia.

