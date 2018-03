Diego Santoy y Erika Peña Coss su historia de amor: 12 años del Caso Cumbres

Diego Santoy conoció a Erika Peña Coss y León en una discoteca donde se celebraba una fiesta de Quince Años de una amiga mutua. De inmediato se gustaron y comenzaron a salir. Al poco tiempo eran novios.

Según sus amigos, Diego esttaba muy enamorado de Erika. Ella era hija de Gonzalo Peña y de Teresa Coss, quien en sus inicios era la encargada de leer los horóscopos en el programa Con Clase del Canal 12 de televisión.

Diego Santoy y Erika Peña Coss

Tiempo después, Teresa Coss ya era una conocida conductora de televisión relacionada sentimentalmente con el empresario Enrique Lankenau, dueño de la Empresa Multimedios, a quien pertenecían el periódico Milenio, MM Cinemas y Cablevisión.

Erika Peña tenía una hermana: Azura, casi de su misma edad; y dos medios hermanos con quienes sostenía una relación tirante: Erik Azur de siete años de edad; y María Fernanda, de tres años. El noviazgo de Erika y Diego duró dos años. Con el tiempo, la difícil personalidad de Erika hizo que la relación con Diego Santoy terminara.

Diego Santoy y Erika Peña Coss

Él seguía muy enamorado de ella, pero también daba muestras de un grave desorden de personalidad. Durante varios días insistió para que regresaran, pero Erika se negó. A partir de ese momento, Diego y Erika contarían versiones muy diferentes sobre la trágica cadena de eventos que se desencadenarían poco después.

12 años del Caso Cumbres

Soy muy joven todavía afirmaba Diego Santoy hay muchas cosas que no he tenido la oportunidad de experimentar.

“No creo tener tantos momentos claves que me definan como persona. Sobre Erika… todo me agradaba, su forma de ser, su forma de ver la vida, tal vez no le encontré defectos porque no los buscaba, la veía con ojos de enamorado y para mí ella era perfecta. Sí, teníamos nuestros desacuerdos, pero en toda relación hay altas y bajas, momentos difíciles que te hacen apreciar los buenos, como todo en la vida.

Diego Santoy y Erika Peña Coss

Un amor enfermo y compulsivo: Caso Cumbres

En sus declaraciones, Diego afirmaría que mantenía relaciones sexuales con Erika desde dos años atrás y que era frecuente que se quedara en la recámara de su ex novia. "Estábamos teniendo relaciones sexuales en su cuarto, a cualquier hora, era cuando iba a visitarla. Nos llevábamos muy bien, yo la quería mucho, teníamos discusiones tranquilas, nada acelerado, salíamos a fiestas, al cine, a cenar... La noche del doble homicidio: Se dice que Diego amaba a Érika de forma enferma y compulsiva.

Un amor enfermo y compulsivo: Caso Cumbres

La noche de la tragedia: Caso Cumbres

Una noche Diego se metió a la casa de Érika con pasamontañas para que no lo reconocieran, además de guantes de látex y cubrir los tenis de cinta adhesiva para no manchar los sillones con las pisadas. Ya dentro de la casa, le dijo a Erika que tenía relaciones sexuales con su madre (según la primera declaración en donde Diego cuenta como en un viaje a la Isla, sostuvo relaciones con la mamá) y que ahora tenía que hacer con ella un pacto suicida, la idea del pacto era matar a los hermanastros de Ericka y Azura, ya que al tener estos hermanastros la herencia sería dividida en cuatro en lugar de en dos, además como beneficiaria del seguro de vida de la niña estaba Azura.

Caso Cumbres

Entonces Diego le puso un cuchillo en la mano, le pidió que lo matara, ella se negó y mientras discutían en la cocina, llegó el niño Erick y los sorprendio, entonces fue cuando lo mataron a cuchillazos en la espalda y el cuello, Erika quedó en estado de shock debido a lo fuerte de la situación (esto es mentira, las personas en ese estado se llenan de adrenalina, y es imposible que se desmayen).

Caso Cumbres

Al recobrar la razón oyó gritos de auxilio, ahí fue donde vió cómo Diego ahorcó a su hermanita María Fernanda, Erika forcejeó con el para tratar de separarlo de la niña pero fue demasiado tarde. Hay otra versión que dice que la niña bajo las escaleras, y cuando vio la sangre comenzó a gritar, entonces Erika le tapo la boca y con la adrenalina que traía la asfixió. Tras el doble asesinato, Erika le pidió que la matara, o que la hiriera para que pareciera un asalto. Diego tomó un martillo le dio un golpe y se fue.