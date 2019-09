Diana, embarazada de cuatro meses fue asesinada; detuvieron al presunto responsable

Un hombre quien presuntamente asesinó a Diana Giselle, una joven de 19 años de edad, quien tenía cuatro meses de embarazo, fue detenido por las autoridades la mañana de este lunes 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información preliminar el 22 de septiembre, el ex novio de Diana llegó a bordo de una motocicleta para luego detonar un arma de fuego contra ella en ocho ocasiones, dejándola gravemente herida, por lo que minutos después la mujer perdió la vida.

cuando la joven fue asesinada se encontraba en compañía de su padre, quien no tuvo tiempo suficiente para salvar la vida de su hija, que murió entre sus brazos.

Diana había denunciado a su ex pareja.

Antes de su muerte el pasado 17 de septiembre, Diana Giselle realizó denuncias en contra de su expareja sentimental, lo denunció por los delitos de amenazas y lesiones dolosas, ante las denuncias al hombre le fueron puestas varias restricciones, sin embargo ninguna fue suficiente para salvar la vida de la joven.

Se indicó que la mujer primero acudió a la Fiscalía General de Estado de Sinaloa, posteriormente informó a la Unidad Especializada en Violencia Contra la Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad para que le dieran seguimiento.

El sujeto tenía prohibido acercarse a Diana

El caso de la mujer fue atendido, su ex pareja tenía prohibido acercarse acercarse a la joven o a su casa, no podía realizar conductas que la intimidaran, por si fuera poco a la mujer se le asignó vigilancia policiaca por 3 meses, para que el sujeto no pudiera hacerle ningún tipo de daño físico, esto a partir de que se recibiera el oficio.

Pese a todas las medidas interpuestas Diana fue asesinada siendo el principal sospechoso su ex pareja sentimental.

