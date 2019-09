Diana denunció amenazas; ahora fue encontrada muerta en Sinaloa

Una joven quien en días pasados realizó denuncias en contra de su expareja sentimental, fue asesinada; se trata de Diana Giselle, quien el pasado 17 de septiembre acudió a las autoridades para denunciar a su ex pareja, por los delitos de amenazas y lesiones dolosas, ante las denuncias al hombre le fueron puestas varias restricciones, sin embargo ninguna fue suficiente para salvar la vida de la joven.

Se indicó que la mujer primero acudió a la Fiscalía General de Estado de Sinaloa, posteriormente informó a la Unidad Especializada en Violencia Contra la Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad para que le dieran seguimiento.

Le asignaron vigilancia policiaca como medida de protección

El caso de la mujer fue atendido, su ex pareja tenía prohibido acercarse acercarse a la joven o a su casa, no podía realizar conductas que la intimidaran, por si fuera poco a la mujer se le asignó vigilancia policiaca por 3 meses, para que el sujeto no pudiera hacerle ningún tipo de daño físico, esto a partir de que se recibiera el oficio.

El 20 de noviembre el hombre fue notificado sobre las medidas interpuestas las cuales debía de cumplir, además le notificaron que debía acudieron con un abogado para comparecer el 23 de septiembre.

Diana fue encontrado muerta

Pese a todas las medidas interpuestas Diana fue encontrada muerta, siendo el principal sospechoso su ex pareja sentimental.

A pesar de que la fiscalía informó que dará seguimiento al caso para que se apliquen los castigos necesarios, el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses aseguró que existen fallas en la protección de víctimas, el cual quedó demostrado con la muerte de Diana Giselle.

“Lo que se está dando es una hoja, donde le dicen a la mujer que está protegida, lo que se está haciendo es simular. No se le ha dado la importancia a la protección de las víctimas; es decir, un papel donde dice orden de protección o medida cautelar no es suficiente”

