Detienen al luchador Sick Boy por el presunto homicidio de un taxista en CDMX

Autoridades de CDMX detuvieron a un hombre identificado como Carlos Serrano, mejor conocido como ‘Sick Boy’, un popular luchador, quien fue acusado de homicidio en contra de un hombre en las inmediaciones de la alcaldía de Álvaro Obregón, siendo detenido por elementos de la SSC.

De acuerdo a la información recabada por la dependencia, se le acusa de matar a golpes a un hombre de oficio taxista, con quien aparentemente tuvo un altercado y las cosas escalaron hasta un homicidio, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta en la que fue perpetrado el asesinato,¡.

Tras la detención, se dijo que las pruebas hasta el momento arrojan que si cometió el crimen, por lo que la Fiscalía de la Ciudad de México, busca sentenciarlo a prisión, mientras que su carrera en reciente ascenso se vio interrumpida.

Detienen por asesinato a luchador en CDMX

El luchador fue detenido ayer 15 de noviembre

El luchador profesional Sick Boy fue aprehendido durante la tarde-noche del lunes 15 de noviembre, después de que se giró una orden de aprehensión por el delito de homicidio, siendo este un caso más de un luchador involucrado en un crimen, como sucedió hace unos meses con Einar el vikingo, quien atacó a un niño en un evento de lucha libre, en CDMX.

Hasta el momento se desconoce cuál es la situación legal de Carlos Serrano, quien hasta el momento se encuentra remitido en los separos de la SSC mientras se esclarece el caso, y en caso de confirmarse su culpabilidad podría iniciar su proceso.

Violencia en Álvaro Obregón aumenta

El homicidio que implica al luchador está siendo investigado

Te informamos en La Verdad Noticias que las autoridades revelaron que los casos de crímenes fatales se han incrementado, pues como recordarás uno de los crímenes más violentos fue cuando ejecutaron a una pareja mientras cenaba en un puesto ubicado en dicha alcaldía.

Mientras tanto, las investigaciones respecto al caso del luchador Sick Boy continúa por parte de las autoridades, pues todavía no se determina cuál fue el motivo del altercado que culminó con la muerte del taxista, cuya identidad no fue revelada, razón por la cual no se pudo determinar cuándo se cometió el crimen.

