Detienen a policías por asesinar a dos hombres en Veracruz

Detienen a policías por asesinar a dos hombre en Veracruz

Bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Orizaba, seis Policías Municipales del Estado de Veracruz se encuentran detenidos por presuntamente haber asesinado el pasado jueves 1 de noviembre,a un maestro de secundaria de 31 años y un doctor de 36, identificados como Ernesto y Román Pérez González quienes eran hermanos.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron frente a la casa de una de las víctimas, el doctor Ernesto Pérez, quien aproximadamente a las 5:00 de la mañana se despertó y salió de la vivienda al escuchar disparos en la calle y la voz de su hermano Román, quien era perseguido por los policías.

Los papás de 2 jóvenes profesionistas, acusan que policías municipales de Orizaba, Veracruz, mataron a sus hijos afuera de su casa, sin ningún motivo y que incluso modificaron la escena del crimen pic.twitter.com/FfJTKzAZaz — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 3 de noviembre de 2018

Los padres de las víctimas, que también se encontraban en el domicilio, afirmaron que los policías le dispararon sin razón a ambos hermanos y después se negaron a llamar a una ambulancia, lo que provocó que fallecieran desangrados.

"Todo es falso".

De acuerdo con el testimonio de la madre de las víctimas los policías la obligaron a que se metiera a sus casa, impidiéndole salvar a sus hijos quienes se estaban desangrando.

"Los policías me obligaron a que me metiera a la casa pese a que mi hijo se estaba desangrando, les dije que llamaran a una ambulancia. Luego vi que se pusieron unos guantes. Cuando salí ya habían movido los cuerpos y dejaron un arma que supuestamente traía uno de mis hijos pero eso es falso, porque ellos no andaban armados. Ellos son profesionistas y vivían de su trabajo” afirmo la madre de las víctimas.

Los padres de las víctimas acusan que policías municipales de Veracruz mataron a sus hijos.

También denunciaron que se modificó la escena del crimen. La madre de las víctimas acusó directamente al encargado de la policía municipal, Juan Ramón Heredia.

Mientras se esperan los resultados de peritajes en materia de criminalística, balística y química para confirmar que agentes habrían accionado armas de fuego y cómo sucedieron los hechos.

Autoridades estatales con conocimiento de este caso informaron que desde ayer fueron detenidos seis Policías Municipales quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para que rindan una declaración.