La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), logró la detención de Miguel Ángel López Reyes, el hombre que hace un mes apareció en un video golpeando y maltratando a su madre Lorenza Reyes, de 95 años. Al detenido ya se le había iniciado una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física.

La Verdad Noticias informa que, la detención de López Reyes tuvo lugar la mañana de este martes posterior a que él mismo se presentó en el “búnker” de la Agencia 50 de la FGJ-CDMX con una suspensión provisional.

FGJ-CDMX logra detención de hombre que golpeó a su madre

Del sitio fue trasladado a la Agencia de Investigación Estratégica Central de la FGJ, donde le hicieron los análisis de ley, para después llevarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde un juez de control determinará su situación jurídica.

Es importante mencionar que el acontecimiento cobró fuerza gracias a los vecinos que divulgaron un video en redes sociales donde se observa al hombre zarandeando y cacheteando a la adulta mayor, quien recibe múltiples golpes de su propio hijo.

Detienen a hombre que golpeó a su madre de 95 años en Tlalpan, CDMX.

Ante la situación, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, destacó que las autoridades inmediatamente tomaron cartas en el asunto, incluso aunque la propia familia de la adulta mayor no quiso interponer una denuncia contra el agresor.

“Parecería que lo idóneo sería llegar, sacar a la señora y llevarla a un refugio, pero si la persona no quiere no se puede hacer obligatoriamente, además la casa es de ella, entonces ella no quiere ningún despojo”, insistió Sheinbaum ante el cuestionamiento de por qué no se había llevado a la víctima a un refugio.

Es de precisar que los hechos sucedieron en la zona de Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan, y al sitio asistió personal del Centro de Atención de Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA). La policía determinó establecer una guardia permanente para la seguridad de la víctima y ante la posibilidad de que el responsable regresara al domicilio, pues cuando llegaron ya había huido.

