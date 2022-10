Detienen a Octavio Legarreta, vinculado a desvio de dinero junto con Cesar Duarte

Este viernes por la tarde, fue detenido Octavio Legarreta, quien se desempeñó como ex secretario de Desarrollo Rural en el Estado de Chihuahua junto a Cesar Duarte, entre el año 2010 y 2016.

Cabe señalar, que la detención fue realizada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o Policía Internacional, quien mantenía una ficha roja, que fue establecida por diversas órdenes de aprehensión libradas por supuestos desvíos durante su gestión y su presunta responsabilidad en el delito de peculado agravado.

El ex funcionario, fue capturado mientras realizaba un trámite en el consulado de Estados Unidos, no obstante una vez detenido por la INTERPOL, fue trasladado al Estado de Chihuahua, en donde se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, por lo que ahora se encuentra internado en el Cereso No. 1 de Aquiles Serdán en espera de ser presentado ante un Tribunal.

Iniciará su juicio

Alrededor de las 14:00 horas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó que se llevaría a cabo la audiencia de formulación de cargos, en la que el ministerio público dará a conocer la carpeta de investigación y buscará vincular los cargos correspondientes.

Cabe señalar, que Octavio Legarreta Guerrero es un empresario ganadero del Estado de Chihuahua, se sumó al proyecto de César Duarte en su administración y en 2018 tomó protesta como delegado de la Sagarpa en el estado de Veracruz, ya que cuenta con amplia experiencia sobre temas ganaderos, campo y agropecuarios.

Reafirman verdades

Abrirán carpetas de investigación en su contra

Luego de que se supiera la detención de Legarreta Guerrero, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, indicó que el proceso judicial que enfrentará el ex funcionario reafirma las verdades, en relación con las denuncias interpuestas ante el imputado.

“Es un procedimiento que deja claro a todas luces lo que se decía, de que una servidora iba a liberar al exgobernador César Duarte y a todas las personas que tenían imputadas denuncias por el entonces exgobernador Javier Corral, eso es completamente falso, se van reafirmando las verdades”, expuso.

