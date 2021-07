Detienen a Luis Cárdenas Palomino, ex funcionario y mano derecha de García Luna

Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal fue detenido la mañana de este lunes 5 de julio en Naucalpan, Estado de México, durante un operativo en conjunto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR). El ex funcionario es señalado como el hombre de mayor confianza del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El operativo se llevó a cabo en conjunto con personal de la Secretaría de Marina y de la Comisión Nacional Antisecuestro así como el Centro Nacional de Inteligencia en cumplimentó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, según informaron medios locales.

Recordemos que en septiembre de 2020, un juez dictó orden de aprehensión contra Cárdena Palomino, uno de los aliados de Felipe Calderón, por lo que este lunes fue detenido en un conocido fraccionamiento del municipio de Naucalpan, Estado de México.

¿Luis Cárdenas Palomino mató un taxista?

Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal.

La FGR señala que Cárdenas Palomino ordenó la tortura de cuatro personas, entre ellos, la de Mario Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta. La orden fue librada por Guillermo Francisco Urbina Tanús, juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México.

También lo responsabilizó de la tortura de Sergio Cortez Vallarta, sobrino de los hermanos Mario e Israel, delito cometido el 27 de abril de 2012. Se presume que los agentes torturaron a las víctimas para obligarlos a aceptar que formaban parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco, grupo con el que fue relacionado el caso de Florence Cassez.

Anudado a estos delitos, en 1987, Cárdenas Palomino, fue acusado por un triple homicidio. De acuerdo a medios locales, el ex funcionario estuvo detenido por el asesinato “a sangre fría” de un taxista en el entonces DF, a quien junto a dos amigos mató sólo por saber qué se sentía privar de la vida a una persona.

En ese entonces, según informes, Palomino tenía 18 años de edad y evitó una condena en la cárcel gracias a la intervención del entonces jefe de la Policía Judicial de la capital del país, Jesús Miyazawa, exintegrante de la Brigada Blanca.

¿Quién es Luis Cárdenas Palomino?

Cárdenas Palomino, ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en 1989. Años más tarde, fue designado para dirigir al primer grupo operativo del "Centro Nacional de Control de Drogas" de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En el 2000 fue nombrado director general adjunto de la Policía Judicial Federal y, en 2001 se convirtió en el primer director general de Investigación Policial de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Luis Cárdenas Palomino figuró en los medios, luego que se diera a conocer que el arresto de Florence Cassez e Israel Vallarta, presuntos integrantes de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiacos se trató de un presunto montaje televisivo en el que participó Genaro García Luna.

