Destapan red de tráfico de órganos en Nuevo León

Mucho se ha hablado del alarmante aumento de desapariciones forzadas y feminicidios en el Estado de Nuevo León desde que Samuel García tomó protesta como gobernador, pero durante una entrevista, Pato Zambrano, un ex actor mexicano, destapó una gran red de tráfico de órganos.

Señaló que pocas cosas son más terribles que todo esto, pues además es algo a lo que las autoridades no están atendiendo e incluso detalló cómo es el modus operandi de quienes llevan a cabo esta práctica.

Aunque parezca tener poca relación, en China el juego del calamara sí existe, pues los grupos delictivos extraen los órganos a miles de personas tal y como se está mencionando que sucede en México.

Aunque no quiso revelar sus fuentes porque pondría en riesgo su vida, afirmó que luego de secuestrar a mujeres y hombres en edades jóvenes, les quitan sus órganos estando vivos, y después, dejan que el cuerpo se descomponga para que finalmente sean encontrados en algún lugar.

“Sin embargo como no estoy dando la fuente la pueden tomar o dejar, porque no puedo dar la fuente porque me matan”.