Despierta a las primeras horas el terror en Cancún; ejecutan a 6 personas en menos de 8 horas

La madrugada de hoy así como en los primeros rayos del sol, fueron reportados varios hechos violentos de manera casi simultánea y en diferentes puntos de la ciudad, donde se encontraron cuerpos sin vida, maniatados y descuartizados.

El primer reporte del hecho ocurrió alrededor de la media noche cuando al número de emergencias 911 llegó la denuncia de un cuerpo sin vida en la Región 206, manzana 51, sobre avenida 149, en el fraccionamiento Lagos del Sol, muy cerca de la colonia Cuna Maya, que al parecer estaba envuelto en una sábana y desmembrado.

Los elementos al ser solicitados acudieron al sitio para verificar el reporte, al acercarse confirmaron el hecho, por tal motivo pidieron apoyo de la Fiscalía para que los peritos así como el SEMEFO inicien con las investigaciones y levantamiento del cuerpo, sin embargo minutos después llegó otra alerta al 911 de cuerpos sin vida dentro de un taxi en la Multiplaza Lakin de la Región 251, en el fraccionamiento Paseos del Mar, sobre el Arco Vial.

De inmediato los policías municipales al escuchar el llamado se trasladaron al lugar de la denuncia, ahí los agentes se encontraron con un vehículo tipo Nissan Tsuru, habilitado como taxi del sindicato “Andrés Quintana Roo”, con número económico 4339, al inspeccionar el coche descubrieron a dos personas en la cajuela maniatados y con huellas de tortura.

De igual modo, mientras los municipales recababan los datos, nuevamente al 911 entró otra llamada reportando detonaciones de arma de fuego en la Región 259, manzana 105 del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, los oficiales al llegar se dieron cuenta que sobre el asfalto había una persona tirada y con manchas de sangre sobre su cuerpo.

Al acercarse confirmaron que ya no tenía signos vitales, por lo que no hizo falta la atención de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, hasta ese momento ya iban 5 personas asesinadas, pero no duró mucho porque luego de varias horas, aproximadamente a las 6:59 de la mañana reportaron bolsas negras de basura con presuntas personas dentro en la Región 236.

La Policía Municipal arribó al lugar, aunque se confirmó que se trataba de solo una persona, pero descuartizada en pedazos y distribuidos en las diferentes bolsas, con estas nuevas seis ejecuciones en tan solo 8 horas, la cifra ha subido hasta el momento a 348 en lo que va del año, recordando que la semana pasada hubo una calma de 5 días sin hechos de alto impacto.