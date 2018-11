Desmantela Seguridad Pública cotos de poder en su interior

La Secretaría de Seguridad Pública (SSPQROO), bajo la dirección de Alberto Capella dio a conocer que avanza en el desmantelamiento de grupos de interés y privilegio que se han enquistado en las filas de la institución.

“Muy grave la conducta de los elementos de la policía municipal de @cancun el régimen legal y disciplinario no es negociable y estas conductas NO SE VAN A TOLERAR. Mi reconocimiento a los centenares de policías de Benito Juárez que siguen laborando y no se suman a estas conductas”, escribió Alberto Capella, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Este día, un reducido grupo de policías al interior de la corporación rechazó las acciones de limpieza que se realizan en la misma y evidenciaron que quieren que las cosas se queden como estaban.

Y es que las acciones para desmantelar los grupos de interés y privilegio que se llevan a cabo al interior de la Secretaría de Seguridad Pública no fueron del agrado de algunos elementos.

Al parecer estas son reacciones a un proceso de ordenamiento de la policía que en el corto y mediano plazo permitirá contar con un cuerpo eficiente en la lucha contra la delincuencia.

En la manifestación de policías que llevó a cabo hoy, pudo notarse que el proceso de depuración impulsado por Alberto Capella, ha destapado grupos de interés y privilegio que han sido obstáculo para impulsar el cambio.

Cabe mencionar que los integrantes de la Policía Turística así como de Tránsito se desvincularon de esta expresión y confirmaron que cumplirán con sus servicios establecidos.