¡Desgarrador! Viola a bebé de 38 días de nacida, era su hija

Un hombre de 27 años, identificado como Patricio Medina, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el delito de abuso sexual de su hija de 38 días de nacida y causar 48 fracturas en todo su cuerpo.

El jurado en el 54º Tribunal de Distrito del Estado de Waco deliberó aproximadamente dos horas antes de emitir veredictos de culpabilidad de Patricio Medina sobre los cinco cargos que enfrentó: un cargo de agresión sexual agravada de un niño menor de 6 años, dos cargos de lesiones a un niño y dos cargos de poniendo en peligro a un niño.

Por lo que Medina se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional por la condena por agresión sexual, de cinco a 99 años por la lesión de un niño condenado y hasta dos años en una cárcel estatal por la condena de peligro.

Patricio Medina.

'Un infierno viviente'.

En una entrevista policial para el jurado Medina declaró que usaba metanfetaminas, y la madre de la niña dijo a los jurados que ella y Medina a menudo usaban metanfetamina en su casa de Waco cuando los niños estaban durmiendo.

Las primeras semanas de vida de la pequeña hija de Medina fueron un "infierno" debido al abuso, que se convirtió en agresión sexual cuando Medina tenía niveles altos de metanfetamina.





Además el ex recluso de la cárcel del condado de McLennan, Fernando Herrera, testificó que Medina le contó sobre las heridas de sus hijas y que penetró en la boca del bebé cuando estaba drogado.



El abogado de Medina, Walter M. "Skip", Reaves Jr. dijo que Herrera a menudo le confiesa las confesiones a los reclusos de la oficina del fiscal de distrito, cuestionando su fiabilidad.

Reaves dijo que Herrera no podía recordar en qué cárcel estaban los dos.

"Este no es un caso fácil. "No ha sido un caso fácil y ciertamente no va a ser más fácil", dijo Reaves durante los argumentos finales. “No hay duda de que estamos mirando y lidiando con una situación horrible. Ningún bebé debe tener múltiples huesos rotos, y es difícil no atarse con eso, en las imágenes y no atarse con las emociones. Pero eso es exactamente lo que tienes que hacer ".