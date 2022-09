Desertó de la Marina tras acoso sexual de cabos, sargentos y hasta teniente

Karla Narvalles desertó de la Marina tras acoso sexual, haciendo uso de su cuenta de Instagram planteó su denuncia en la que dijo cómo un mando de la Secretaría de Marina (Semar) truncó su sueño de pertenecer a la institución por el acoso sexual que recibió y no porque nadie le hizo caso.

Narvalles causó alta en 2020 en la dependencia a cargo del almirante Rafael Ojeda Durán, pidió "Justicia para Karla" cuando contó todos los esfuerzos que hizo para pertenecer a la Semar, donde incluso tuvo que quitarse con bisturí un tatuaje porque no la dejaban entrar con él.

“Simplemente no me dejaron entrar con él a pesar de que en todas mis pruebas y exámenes salí en perfecto estado, acepté sus reglas”, relató Karla.

Desertó de la Marina tras acoso sexual

Su experiencia ha sido contada. Sufrió acoso por parte de cabos, sargentos y hasta teniente.

Tras retirarse el tatuaje dijo: “En fin, poco duró el haber ingresado a la Secretaría de Marina debido a que me comisionaron sin preguntar a la Guardia Nacional, y como a muchos, mandarme lejos de casa y de mis padres, a pesar de eso yo nunca dejé de echarle ganas porque mi vocación siempre fue esa, y muchos de los que me conocen lo saben”, escribió Karla.

Aunque desertó de la Marina tras acoso sexual, Karla dejó claro que los años en servicio fueron “los mejores” hasta que un mando comenzó a acosarla sexualmente, “todos los días, durante los meses de febrero y marzo del presente año(2022)”, pero la situación creció a tal nivel que tuvo que tomar terapia sicológica “porque esta persona ejercía demasiada presión sobre mí, abusando de su autoridad”.

Cuando tomó vacaciones Karla decidió ausentarse de sus labores, “no sin antes realizar un informe/denuncia, explicando a detalle”, pero ella reveló que: “Nadie ha hecho nada, sino al contrario, solo he recibido ‘recomendaciones’ de que YO debo ir a prisión militar por ausentarme de mis labores, a cumplir una condena de tres meses a pesar de que justifiqué mi ausencia como corresponde”.

Luego que Karla desertó de la Marina tras acoso sexual, dijo que entre la Guardia Nacional y la Semar “se han estado echando la bolita”.

En su narración de Instagram escribió: “Si tu deseo es ingresar a estas instituciones, no vale la pena, nadie verá el esfuerzo que haz hecho por estar ahí, y siempre le darán la razón al acosador y al hostigador solo porque tiene grado. Se supone que están para cuidar a la ciudadanía, pero tienen dentro de sus batallones y bases al enemigo”.

Te puede interesar: Elementos de la Guardia Nacional son captados besándose en tiempo de servicio

Acoso dentro de Semar y GN

Karla dijo que desertó de la Marina tras acoso sexual el cual no pudo soportar.

En una ocasión, Karla dio una entrevista para el canal de la soldado Alexa Bueno, que La Verdad Noticias retoma para informar sobre más detalles del por qué desertó de la Marina tras acoso sexual, primero dijo que entró a la Semar como infante de Marina y después fue mandada a adiestramiento a Sinaloa.

“Empezó a cambiar todo cuando a mí me mandan a Zacatecas en noviembre del año pasado y comencé a tener contacto con un teniente que iba como al mando de mi sección y pues quiere como empezar a hacer amistad conmigo (...).Sus acercamientos comienzan a ser más fuertes hacia conmigo”, dijo sobre el teniente de fragata.

Entre las cosas por las que desertó de la Marina tras acoso sexual fue que su acosador tenía la “mañita” de decirle “chilanga”, pero sus comentarios subieron de tono al decir “es que la chilanga está bien buena, es que a quién no le va a gustar la chilanga, es que chilanga párale, quédate en posición de lagartija porque me gusta cómo te ves así (...)”.

La situación, cuenta, era insoportable, porque aun cuando denunció que recibía comentarios incómodos y misóginos e incluso cuando los comandantes los escuchaban, “no decían ni hacían nada”.

Luego dijo que hasta ese momento "toleró" los acosos de cabos, de sargentos y demás, “pero ya decir un teniente de fragata que está al mando de mí, ya fue suficiente. Terminé decepcionada, no he sido la única, he tenido compañeras que igual me contaban", señalando que fue lo último y desertó de la Marina tras acoso sexual.

Luego que Karla desertó de la Marina tras acoso sexual, señaló que hasta ahora no le han entregado la hoja de resguardo que ya entregó todo su equipo y descartó regresar a alguna de estas corporaciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!