Descartan afectación a patrullajes por ajuste en suministro de combustible

El ajuste en el suministro de combustible en vehículos operativos y civiles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no afecta los patrullajes en la Ciudad de México, aseguró Jesús Orta Martínez, titular de la dependencia.

El 6 de marzo, la SSC anunció la reducción de 30 por ciento en el suministro de combustible a todos sus vehículos tras detectarse robos en complicidad con estaciones de servicio.

El funcionario afirmó hoy que las unidades operaban sin utilizar el 100 por ciento del combustible cargado.

“La evidencia que yo tengo es que no estaba siendo así, eso lo que quiere decir es que no necesitaban los 35 litros de gasolina, en el caso de Charger, o los 50 en el caso de las Pick up”, declaró al término de la reunión del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia.

“Yo no acepto excusas de patrulleros que me estén diciendo ‘voy a dejar parada la patrulla porque me falta gasolina’, eso es falso”.

El Secretario informó que todos los días supervisa la operación de las patrullas para hacer reajustes donde sea necesario.

“Yo hablé con los directores de sector, de los 73 sectores, el viernes pasado, reconociendo que hay distintas zonas y que puede haber consumos mayores de gasolina por la situación geográfica, por los tramos de cobertura que se tienen que dar, vamos a hacer los ajustes necesarios”, dijo.

“Eso pudiera ser el caso muy minoritario, en menos del 5 por ciento de los casos, ya hablé con los directores de sector para decirles que voy a estar supervisando todos los días ese fenómeno”.

Además de la reducción en el suministro de combustible a vehículos de la SSC también se darán de baja más de 600 unidades de modelos 2009 y anteriores, los cuales son obsoletos y poco funcionales para la operación policial.