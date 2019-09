Desaparece tras abordar un taxi en avenida La Luna, Cancún

Luego de abordar un taxi la noche de este viernes 20 de septiembre en avenida La Luna, Maraly Comí Arenal dejó de comunicarse con su pareja, a quien al parecer envió un último mensaje alrededor de las 21:46 horas, cuando se dirigía a su lugar de trabajo; desde entonces se encuentra desaparecida.

Su destino era Hospiten, donde se desempeña como técnico laboratorista y a donde nunca llegó, razón por la que Monserrat, la denunciante, acudió a las autoridades de manera inmediata y realizó a través de Facebook el llamado a los ciudadanos para comunicarse con ella de tener algún dato importante.

Inseguridad en taxis de Cancún

“Ella abordó un taxi a la altura de avenida La Luna, me mandó un mensaje a las 9:46 pm y no se tienen más datos porque no llegó a su trabajo (a donde se dirigía), después yo le mandé mensaje pero ya no me contestó, ya le marcamos y aunque el celular suena como encendido y da tono de llamada, nadie contesta”, dijo angustiada su pareja sentimental de 35 años.

El trayecto, según compartió a La Verdad, debe durar no más de 15 minutos; sin embargo, tampoco cuentan con el número económico de la unidad o las placas del vehículo que Maraly abordó, por lo que se ha vuelto más difícil su localización.

La mujer desaparecida es originaria del estado de Veracruz: sin embargo, ella y sus familiares residen en Cancún desde hace tiempo e incluso tiene una hija de 15 años que la espera en casa.

Aunque desde las primeras horas de desconocer su paradero sus familiares acudieron a la Fiscalía, por indicaciones de la autoridad el reporte se realizó al número de emergencias 911, y es hasta este sábado que la denuncia proceda de manera oficial.

Al momento de su desaparición Maraly Comí Arenal vestía pantalón de mezclilla y una blusa color azul; cualquier dato o información relevante para dar con su paradero, puede ser proporcionado al número 99 81 40 39 74